Langue : ADLaM, l'alphabet qui vous permet d’écrire en Pular...

CONAKRY-Comment promouvoir et développer les langues locales notamment le Pular ? Deux jeunes guinéens Ibrahima et Abdoulaye Barry ont inventé un alphabet "ADLaM" pour leur langue maternelle, le Pular ou fulfulde, parlé par des millions de personnes depuis des millénaires.

Cette langue très riche n’avait jamais eu de système d’écriture. Mais en 1989, âgés alors respectivement de 10 et 14 ans, Ibrahima, l’aîné, et Abdoulaye, le cadet, se sont mis dans un rêve de doter cette langue d’un alphabet. Ils s’enfermaient dans leur maison familiale à Nzérékoré, en Guinée Forestière et dessinaient sur du papier. En peu de temps, ils avaient réussi à créer un système d’écriture désormais connu sous le nom d’ADLaM.

"ADLaM est un système d'écriture alphabétique qui s'écrit de la droite vers la gauche qui comprend 28 lettres dont 5 voyelles pour écrire le Pular mais en tout, Adlam comprend 34 lettres pour écrire les langues Africaines. Au début des années 1990, l'enseignement de l'écriture ADLaM a eu un départ exponentiel via N'zérékoré, Conakry et Timbi Madina dans Pita autrement c'est le départ triangulaire d’ADLaM. Aujourd'hui nous enregistrons des avancées majeures au sein de l'écriture ADLaM, tant au niveau de l'enseignement, tant au niveau des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Durant 33 ans de vulgarisation de l'écriture ADLaM dans les quatre (4) coins du monde, nous avons 1 040 837 personnes formées", a expliqué Abdoulaye Barry, l'un des créateurs de l'alphabet ADLaM.

Pour mieux vulgariser l'alphabet ADLaM, les frères Ibrahima et Abdoulaye ont réussi aujourd'hui à intégrer ADLaM dans plusieurs systèmes d'opérations dont entre autres, Google, Apple, Windows, Microsoft, Office...

"ADLaM a été intégré dans toutes les plateformes technologiques. Que ce soit Google avec Android et Chrome ADLaM est présent depuis 2017. Non seulement ils ont intégré le support pour ADLaM mais aussi ils ont créé un clavier pour intégrer dans le système Android et Chrome. 2 ans plus tard ADLaM a été intégré dans Windows et Microsoft donc si vous avez Windows 10 qui est à jour, ADLaM est disponible dedans et avec un clavier aussi. Ils ont aussi créé des polices de caractères pour ADLaM qu'on peut utiliser pour écrire dans Windows et dans Office. En plus de cela, il y a 2 ans Apple a intégré ADLaM dans leurs IPhone, les tablettes Ipad et dans leurs ordinateurs les Macbooks", a ajouté le président de l'association WINDEN JANGEN ADLaM Guinée, Mamoudou Tafsir Bah.

Dans le cadre de la vulgarisation de l'alphabet ADLaM, l'association WINDEN JANGEN ADLaM a organisé ce samedi 12 mars 2022 une conférence de presse à l'Université Nongo Conakry (UNC) afin d'informer les guinéens de l'existence et de l'évolution de cet alphabet qui continue de faire du chemin depuis sa création.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023