Guinée : Des hauts cadres nommés au ministère de l'Énergie...

CONAKRY-Plusieurs hauts cadres ont été nommés au Ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures. Le décret du président de la transition, colonel Mamadi Doumbaouya, a été lu vendredi 11 mars 2022, à la télévision nationale. Ce sont :

Directeur général du fonds de l'hydraulique :

Monsieur Souleymane Magassouba, économiste, précédemment chef cellule environnement à l'agence guinéenne de l'électrification rurale AGER

Directeur général adjoint du fonds de l'hydraulique

Monsieur Youssouf Said Touré, économiste, précédemment chef comptable au centre d'autonomisation des femmes CAF de Matoto.

Directeur général de l'agence guinéenne d'électrification rurale AGER

Monsieur Aboubacar Kaloko, ingénieur électro technicien confirmé,

Directeur général adjoint de l'agence guinéenne d'électrification rurale AGER

Monsieur Abdourahmane Keïta, ingénieur électro technicien, précédemment responsable chargé de la programmation et de la planification des projets d'investissement public au bureau stratégie et du développement du ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures.

Directeur National de l'énergie

Monsieur Mamby Doumbouya, électro technicien, précédemment Directeur National adjoint de l'énergie au ministère de l'énergie.

Directeur National adjoint de l'énergie

Monsieur Salifou Camara, ingénieur électro technicien, précédemment chef de département étude, planification et investissement à EDG SA

Directeur National des hydrocarbures

Dr Mohamed Bangoura, géographicien, précédemment conseiller technique principal au ministère des hydrocarbures

Directeur National adjoint des hydrocarbures,

Monsieur Abdoul Rahime Barry, économiste, consultant en finances et levée de fonds,

Directeur National de l'hydraulique

Monsieur Ibrahima Sory Camara, spécialiste en gestion intégrée des ressources en eau GIRE précédemment coordinateur de la structure focal National de l'autorité du bassin du Niger en Guinée

Directeur National adjoint de l'hydraulique

Monsieur Alkhaly Camara, ingénieur en ressources en eau et hydrologie précédemment point focal CEDEAO chargé de la collecte des données pour l'étude d'actualisation de la politique régionale de l'énergie,

Directeur général du bureau de stratégie et de développement BSD

Monsieur Mohamed Mankona Yattara, génie électricien, coordinateur du projet de redressement du secteur de l'électricité PRSE

Directeur général adjoint du bureau de stratégie et de développement BSD

Monsieur Joachim Haba, ingénieur électro énergéticien précédemment chargé d'études du Bureau de Stratégie et du Développement du ministère de l'énergie,

Inspecteur général

Monsieur Lancinet Nakouda Diakité, administrateur civil précédemment inspecteur général des hydrocarbures.