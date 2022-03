Des acteurs politiques prennent-ils de l’argent avec le CNRD? la révélation de Dr Fodé Oussou

CONAKRY- C’est une révélation tonitruante que vient de faire le vice-président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG). Dr Fodé Oussou Fofana a indexé ce samedi 12 mars 2022, des leaders politiques, qui, selon lui, rencontrent en catimini le colonel Mamadi Doumbouya pour prendre de l’argent. Le but ? Dénigrer des acteurs politiques importants « considérés » comme… « vieux » pour les écarter du jeu politique.

« Certains leaders sont devenus les porte-paroles du CNRD, leur travail se limite à attaquer les leaders des partis politiques qui demandent à dialoguer. Assumez-vous à visage découvert, cessez d’aller en catimini rencontrer le colonel Doumbouya, comme si vous étiez les gentils et nous sommes les méchants. Ce jeu-là doit s’arrêter. On est plus dans les années ‘’60’’. Au lieu de continuer à prendre de l’argent avec le colonel Doumbouya, faire des tournées pour attaquer des leaders. En présentant Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo…comme des vieux qu’il faut éliminer, il faut vous assumer », a lancé ce samedi 12 mars 2022, Dr Fodé Oussou Fofana.

Il invite ceux qui se disent « jeunes » et qui veulent conquérir le « Pouvoir », de descendre dans l’arène pour convaincre les citoyens au lieu de compter sur l’exclusion des leaders politiques (considérés comme vieux) pour espérer atteindre leur but.

« Trouvez d’autres arguments au lieu de dire qu’il faut éliminer les vieux pour être à la tête du pays. Lorsqu’on dit, si on ne nous écoute pas, la seule arme que nous avons, c’est les manifestations, tu vois les mêmes leaders sortir dire : on n’est pas concerné par les manifestations…Or, même au temps de Alpha Condé, on a organisé des manifestations ici, sans qu’il y ait des blessés, lorsqu’elles sont encadrées.

Nous leur disons, s’il y a bien quelqu’un qui aime le colonel Doumbouya, c’est nous. Parce que nous au moins, nous lui disons ce qu’il doit faire pour éviter qu’il y ait des problèmes. Ceux qui sont contre lui, ce sont ceux qui le voient en catimini, faire des délations. Ce sont eux ses ennemis, ce n’est pas nous », a martelé le vice-président de l’UFDG.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com