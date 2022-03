Père Théophile HABA : ‘’Le carême chrétien n'est pas une grève de la faim…’’

CONAKRY-Le carême est pour les chrétiens catholiques une période de jeûne et de pénitence de quarante jours avant Pâques. Il commence le mercredi des cendres et fait référence aux quarante jours de jeûne que Jésus Christ a passé dans le désert. En Guinée, tout comme dans le monde entier, les chrétiens catholiques ont entamé ce moment de pénitence depuis le mercredi 02 mars 2022.

Le chrétien doit mettre cette période à profit pour vivre une vie plus charitable, une vie de pardon, de partage mais aussi de reconversion spirituelle. Le fidèle doit également faire une introspection de soi dans l’unique but de se débarrasser du mal et chercher la grâce de Dieu. Dans ce reportage, nous tentons d’expliquer de long en large ce que signifie le carême chrétien. Quelle est son origine ? Pourquoi faudrait-t-il passé 40 jours de privation ? Le père Théophile HABA, prêtre du diocèse de Nzérékoré, directeur des études au moyen séminaire Saint Eugène de Samoé et aumônier diocésain de l’enfance missionnaire explique.

« Le carême chrétien est un temps fort où l'on se défait des choses de ce monde ci-bas, de tout ce qui est lié au matériel, pour vivre une vie spirituelle. C'est pourquoi on dit : pendant ce temps de carême, nous fixons les yeux sur Jésus. Avec lui, nous faisons le combat spirituel, pour pouvoir nous purifier nous-mêmes et nous rapprocher davantage de Dieu ainsi que de nos frères et sœurs », explique le religieux.

De l’origine du carême chrétien…

Le mot carême vient d’un mot latin. "Quadragésimal", qui fait référence à une quarantaine. Le mot quarante fait allusion à plusieurs événements cités dans la Bible rappelant la vie du peuple de Dieu. Le carême est rentré dans l'histoire de l'église à partir du 4ème siècle, avec la consigne de Laodicée.

Dans la bible, dira le père Théophile HABA, le chiffre quarante est très important. « Nous nous rappelons des quarante ans passés par le peuple hébreu dans le désert après sa sortie d'Egypte. Et aussi il y'a les 40 jours que notre Seigneur Jésus Christ a fait dans le désert, avant juste le début de son ministère. Tous les chrétiens veulent imiter cela, faire 40 jours de préparation spirituelle à la célébration de Pâques. Pâque qui est la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ », relate le religieux.

Comment jeûner ?

Chez les chrétiens, le jeûne ne se limite pas à la privation de la nourriture. Mais il s’agit également de se priver de certains plaisirs qu’on décide d’abandonner pour se consacrer à Dieu.

‘’Il y'a plusieurs manières de jeûner. Mais tout consiste à une privation. On peut se priver d'un temps qu'on passe par exemple devant la télé ou avec le téléphone, les réseaux sociaux et on consacre ce temps à Dieu. Ce n'est pas forcément se priver de manger. On peut également se priver d'un loisir pour être davantage disponible pour les autres. On peut se priver de la nourriture pour être charitable, faire du bien à quelqu'un qui ne l'a pas. Donc, oui et non, Il y'a plusieurs manières de jeûner. Mais pour quelqu'un qui est en forme, il faudrait embrasser tous ces aspects en même temps. Pour le chrétien catholique, jeûner commence le soir et se termine le lendemain soir’’, renchérit le père Théophile HABA.

Les trois piliers qui caractérisent le carême.

Il y'a trois piliers qui caractérisent le carême chrétien. Ce sont : la prière, le partage ou l’aumône et la privation.

« La prière est un temps où on prie beaucoup, où on est plus en communion avec Dieu. Ensuite, il y a le partage. On ne jeûne pas simplement comme un exercice physique. Le jeûne chrétien n'est pas une grève de faim. On essaye de se priver de manger, pour pouvoir être plus profitable aux autres. Ce que tu t’abstiens de manger, normalement, tu dois pouvoir l'offrir à quelqu'un. C'est d'être plus proche des autres et être proche de Dieu. La privation consiste à se priver de manger, c'est un temps de restriction et savoir que nous avons besoin de conversion. Le Christ lui-même le recommande. Il y'a des situations dans lesquelles, c'est juste le jeûne qui peut nous aider », confie le Père Théophile HABA.

Pendant le temps de carême, il est important pour un chrétien d'être ouvert, dit-il, car jeûner ne consiste pas simplement à se priver.

« C'est un temps où nous devons être joviale, heureux, à l'écoute de l'autre, aider les autres et partager notre richesse. C'est un temps favorable qui nous est donné pour renouer nos liens avec Dieu et avec les hommes, nos frères et sœurs. C'est un temps qu'on peut mettre à profit, pour se confier plus à Dieu, le prier, intercéder pour le monde entier (…). C'est cela que le pape François nous recommande : prier pour que le monde ait la paix.

Notre pays est en train de traverser également un temps fort qui est la transition. Un temps où chacun voudrait mettre des bases pour que notre nation soit un état de droit, que notre pays puisse vivre dans la joie, la paix, la quiétude sociale. Je demande à tous les chrétiens de profiter de ce temps pour prier intensément et jeûner pour ce pays, pour le monde entier et jeûner également pour que la vie soit plus paisible. Surtout à Nzérékoré, nous avons besoin de la paix, après avoir vécu tous ces évènements passés, nous avons surtout besoin de la paix’’, recommande le Père Théophile HABA.

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Nzérékoré.

Tél : (00224) 628 80 17 43