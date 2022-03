Mamou : Nouvelles arrestations de présumés coupeurs de route …

MAMOU-De nouveaux présumés coupeurs de route ont été arrêtés dans la préfecture de Mamou en moyenne Guinée, où l’insécurité routière connait une résurgence, avec des attaques nocturnes, quelquefois meurtrières.

Au nombre de deux, ces présumés malfrats ont été arrêtés grâce à l’implication des jeunes qui revenaient d’une soirée dansante. Ousmane Sow et Mamadou Barry auraient attaqué un motard qui revenait d’une boîte de nuit à Tolo, une sous-préfecture relevant de Mamou.

« C’est suite à un appel téléphonique d’un citoyen du quartier Madina km15, que le groupement de la gendarmerie territoriale à travers la brigade de recherche, a réussi à mettre hors d’état de nuire deux présumés coupeurs de route. Il s’agit de Mamadou Barry né à Soyah et Ousmane Sow né à Djaguissa dans la préfecture de Dalaba. Entendus, les accusés ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Une perquisition menée dans le domicile d’Ousmane Sow à Petel a permis de découvrir une arme de guerre PMAK, une boite de chargeur, 21 cartouches dont 14 réelles, des ciseaux, des tournevis et autres. Ils seront déférés au parquet devant le procureur pour répondre de leurs actes », a indiqué Colonel Fodé Soumah commandant adjoint du groupement de la gendarmerie territoriale de Mamou.

Contrairement aux déclarations des gendarmes, les deux présumés bandits ont tous niés les faits en s’accusant mutuellement.

« Je ne connais rien de ces objets-là. Ils ont pris ça dans la chambre d’un de mes voisins. Moi, ils n’ont pas touché à ma chambre. C’est un de mes homonymes qui logent là-bas. C’est chez ce dernier qu’ils ont retrouvés ces armes. Mes photos retrouvées dans la chambre ont été confiées à mon homonyme. Moi, c’est Mamadou Barry qui m’a dit de venir le trouver à Tambassa. C’est ainsi que j’ai pris une moto pour venir le trouver. Je ne savais qu’il s’agissait d’un piège. C’est là que les gendarmes m’ont arrêté. Je ne connais pas le motif », a narré Ousmane Sow.

Mamadou Barry aussi a nié les faits tout en expliquant les circonstances dans lesquelles, il a connu Ousmane Sow.

« Je ne connais rien dans cette histoire. On n’a rien retrouvé chez moi. J’ai fait un temps ensemble avec Ousmane Sow à Conakry à la T8. Ces jours-ci, on s’est vu à Bafing Bar. On a échangé nos numéros ce jour. Le lundi passé, il m’a dit de l’accompagner pour rencontrer sa copine au village vers 22h. J’ai voulu refuser. Mais il m’a plaidé, j’ai fini par accepté. En partant en cours de route, il m’a dit qu’il veut d'une moto. Je lui ai dit de me faire descendre, parce que moi je ne suis pas dans ça. C’est comme ça quand je me retournais, des gens m’ont arrêté pour dire que je suis un bandit. C’est pourquoi je leur ai dit de me laisser l’appeler et on va l’arrêter car c’est lui qui m’a amené là-bas », a expliqué Mamadou Barry.

La personne attaquée que nous avons trouvée à l’hôpital régional de Mamou, revient sur sa mésaventure.

« On revenait d’une boite de nuit. J’étais avec deux filles et un de mes jeunes frères. Ils nous ont pourchassé jusqu’à un niveau, ils m’ont sommé de m’arrêter. Après, ils m’ont dit de choisir entre ma mort et la moto. J’ai dit de me tuer car la moto-là ne m’appartient pas. C’est dans cette bagarre qu’ils m’ont blessé à la main et 3 fois au niveau de la tête. Mais, un d’entre eux avait eu peur et il a pris sa moto pour partir. Je me suis bagarré avec celui qui restait mais j’avais peur d’être blessé au ventre. Il a pris la route de la brousse. Les filles avec lesquelles j’étais avaient appelés nos amis. On a appelé aussi au village. De recherche en recherche on a fini par le retrouver », explique la victime.

Les attaques à main armée deviennent de plus en plus inquiétantes ces derniers temps dans la ville de Mamou. Il ne se passe un mois sans qu’une attaque ne soit enregistrée. Plusieurs arrestations ont eu lieu, des personnes ont été condamnées mais le phénomène persiste toujours. Certains observateurs estiment que des agents seraient fortement impliqués dans ces affaires surtout en ce qui concerne la fourniture d’armes de guerre.

Habib Samaké

Correspondant régional

D’Africaguinee.com à Mamou