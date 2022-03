Incidents au siège du RPG arc-en-ciel : "Nous allons porter plainte…", prévient Saloum Cissé

CONAKRY- Après les incidents survenus jeudi 10 mars 2022, dans l’après-midi au siège de l'ancien parti au pouvoir, le RPG arc-en-ciel, les dirigeants du parti annoncent des poursuites judiciaires contre les "fauteurs de troubles".

Interrogé par Africaguinee.com, Saloum Cissé nous a confié que le parti est en train de faire des enquêtes.

"Pour le moment, on ne connaît pas l'étendue des dégâts. Actuellement, notre service de sécurité est en train de faire le constat. Moi j'étais entouré par des jeunes qui m'ont extirpé pour me mettre dans le véhicule", a relaté Saloum Cissé.

Le Secrétaire Général du RPG arc-en-ciel précise qu’ils porteront plaintes contre les fauteurs de troubles.

"Vraiment, nous ne pouvons pas expliquer. On a vu seulement des gens surgir pour empêcher l'entretien se tenir. On ne sait pas d'où ils viennent, qui ils sont ? On n'a eu aucun renseignement. C'est clair, on va porter plainte parce qu'on ne comprend pas", a annoncé Saloum Cissé.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

