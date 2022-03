Halimatou Dalein tâcle le CNRD : "C’est comme si c’est le système Alpha qui continue…"

CONAKRY- Hadja Halimatou Dalein Diallo n’apprécie pas l’attitude des autorités de la transition par rapport à la gestion de la journée du 08 mars, consacrée à la fête internationale des droits des femmes. L’épouse de Cellou Dalein Diallo dénonce l’exclusion des femmes leaders politiques, de cette fête. Dans un récent entretien accordé à Africaguinee.com, Hadja Halimatou invite le CNRD à changer d’approche et de se conformer à ses engagements initiaux de « rassembler ».

« A l’occasion du 08 mars, on a eu l’impression que c’est le système Alpha qui continue. On a été exclue de la fête carrément. Alors qu’on a dit que la fête, c’est pour les guinéennes, c’est pour la femme guinéenne dont nous en faisons parties.

Mais je n’ai pas vu les femmes leaders politiques là-bas (au palais du peuple), puisqu’elles n’ont pas été invitées. Pourtant, dans son premier discours, le CNRD avait parlé de rassemblement et de réconciliation des tous les guinéens, mais c’est le contraire qu’on voit. On a été exclu », dénonce l’épouse de Cellou Dalein Diallo, connue pour son implication dans des « œuvres de charité » et dans des activités politiques.

« Cela m’inquiète parce que nous voulons avancer. Le passé doit être le passé et nous devons continuer à vivre en guinéens en étant solidaires et unis », appelle madame Halimatou Dalein Diallo.

Nouveau domicile

Interpelée sur « sa nouvelle vie » dans le nouveau domicile après leur départ à Dixinn, l’épouse de Cellou Dalein Diallo dit avec beaucoup de philosophie, qu’elle est « heureuse ». Pour elle, l’essentiel est de poursuivre le combat jusqu’à l’atteinte des objectifs.

« On se familiarise avec le nouveau domicile. La vie est tellement belle qu’il faut la vivre. D’où que tu sois, il faut vivre ta vie. C’est un nouveau logement, mais nous nous adaptons, on continue à vivre notre vie. Surtout, nous continuons le combat puis qu’on a un objectif à atteindre. C’est ce qui est important », a-t-elle précisé.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com