Entrepreneuriat et secteur privé : I&P, l’Union Européenne et Molam Capital initient la réflexion autour des nouvelles solutions de financement pour les PME guinéennes

Ce mercredi 3 mars 2022 à Conakry, le fonds d’investissement d’impact Investisseurs & Partenaires (I&P) ainsi que ses partenaires (Molam Capital et la délégation de l’Union Européenne en Guinée) ont rassemblé les principaux acteurs de l’écosystème guinéen pour échanger sur les solutions de financement innovantes et adaptées aux petites et moyennes entreprises. À cette occasion, I&P a présenté le programme I&P Accélération au Sahel et son projet de création du premier fonds d’investissement à impact en Guinée.

Cette rencontre a notamment réuni une soixantaine d’acteurs du secteur privé ainsi que plusieurs personnalités dont Madame Diana KOUYATE, Directrice Générale de l’Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP-Guinée), Monsieur François Soumah, représentant du Ministère du Commerce, de l’Industrie et des Petites et Moyennes entreprises, Madame Souadou Baldé, 2e Vice Gouverneur de la Banque Centrale de La République de Guinée et plusieurs autres représentants des Ministères.

ACCOMPAGNER LES PME GUINÉENNES DANS LEUR PROJET DE CROISSANCE : UN DEFI MAJEUR POUR LE RENFORCEMENT DU SECTEUR PRIVÉ EN GUINÉE

Spécialisé depuis 20 ans dans le financement et l’accompagnement des start-ups et petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne, I&P a développé des gammes d’activités complémentaires pour les PME en fonction de leur taille, de leur maturité, de leur aire géographique et de leurs projets de développement. À ce jour, I&P et ses filiales a financé plus de 170 entreprises opérant dans une quinzaine de pays d'Afrique subsaharienne dans un large éventail de secteurs (agroalimentaire, TIC, microfinance, santé, services, etc.).

Sophie Ménager, Directrice d’I&P Accélération au Sahel, a présenté ce programme destiné aux start-ups et petites entreprises en phase de démarrage. Déployé depuis 2019 en Guinée et 12 autres pays de la sousrégion sahélienne, le programme I&P Accélération au Sahel est composé de 3 volets complémentaires pour accompagner les entreprises jugées jeunes ou trop risquées et les préparer à un futur investissement (crédit, investissement en capital, etc.) :

Volet financement : des financements d’amorçage (entre 30 millions francs guinéens et 600 millions francs guinéens) pour répondre aux besoins de financement des entreprises pendant leur phase d’incubation ou d’accélération Volet accompagnement technique : des missions d’assistance technique pour renforcer les capacités des entreprises Volet accompagnement de l’écosystème : un renforcement des capacités desstructures d’appui à l’entrepreneuriat (incubateurs, accélérateurs, etc.) sur la préparation à la levée de fonds des jeunes entreprises.

L’Union Européenne, qui finance ce programme et représenté par la Cheffe de secteur économie, croissance et santé DUE Guinée Jurate Smalskyte, a salué cette initiative innovante qui s’inscrit dans sa stratégie d’appui au secteur privé.

Ce programme à fort impact recherche et soutient des entreprises innovantes, compétitives, favorisant la croissance et la création d’emplois dans la région du Sahel. « Cette année, nous souhaitons financer au moins 5 jeunes pépites guinéennes, formelles ou en cours de formalisation, engagées et générant des impacts positifs sociaux et/ou environnementaux, et accompagner au moins un incubateur à travers la composante dédiée aux structures d’appui à l’entrepreneuriat. Nous avons choisi Molam Capital pour identifier, instruire et accompagner localement les entreprises qui seront bénéficiaires du programme », témoigne Sophie Ménager.

Outre les activités d’amorçage, I&P souhaite développer des outils de financement pour les PME en activité et ayant des besoins de financement allant jusqu’à 500.000€ (5 milliards de francs guinéens). Mamadou Ndao, responsable d’investissement a notamment présenté le projet de création d’un fonds local d’investissement à impact guinéen, sponsorisé et partenaire d’I&P.

RENFORCER LES SYNERGIES ENTRE LES DIFFÉRENTS ACTEURS GUINÉENS POUR AMÉLIORER LE CLIMAT DES AFFAIRES

Cette rencontre a suscité beaucoup d’enthousiasme auprès des différentes parties prenantes dont des entrepreneurs, des institutions de microfinance (Cofina, Atlantic Microfinance for Africa), ministères (Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage, Ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique, Ministère de la Pêche et de l’Economie maritime), banques (Ecobank, Vista Bank, FBN Bank, Banque Populaire MarocoGuinéen, NSIA), structures d’appui à l’entrepreneuriat et institutions internationales (INTEGRA).

Ces nouveaux échanges ont permis de mettre en valeur lessolutions de financement et d’accompagnement des entreprises déjà existantes dans le pays, d’initier un dialogue avec Molam Capital et I&P afin de poursuivre le renforcement du climat des affaires et en faveur des PME en Guinée.

À PROPOS D’I&P ACCELERATION AU SAHEL

I&P Accélération au Sahel est un programme d’accompagnement s’adressant aux start-ups et petites et moyennes entreprises d’Afrique de l’Ouest avec un objectif principal : leur donner accès aux financements et aux compétences nécessaires pour permettre leur développement et ainsi favoriser la création d’emplois décents et pérennes dans la sous-région. En savoir plus sur le programme I&P Accélération au Sahel.

Cet ambitieux programme est financé par l’Union Européenne à travers le Fonds Fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique, un instrument financier pour répondre de façon rapide, souple et efficace aux situations d’urgence liées à la crise migratoire et aux déplacements forcés, et proposer des solutions pérennes aux causes profondes de la migration. Pour plus d’informations, visitez le site officiel de l’Union européenne.

À PROPOS DE MOLAM CAPITAL

Molam Capital, première société de gestion d’actif en Guinée est positionnée sur le court terme sur le segment du capital investissement et a pour vocation d’accompagner les petites et moyennes entreprises guinéennes investies, vers plus d’impacts positifs et sur la voie du développement durable.

Sa mission est de structurer et d’organiser les marchés locaux afin de permettre aux investisseurs et aux entrepreneurs de respectivement optimiser les performances de leurs placements et de leurs entreprises.

À ce jour, Molam Capital est intervenu sur des structures totalisant plus de 15 millions de dollars d’actif sous gestion dans différents secteurs dont la Technologie et télécom, l’Énergie, l’Immobilier, l’Alimentation, l’industrie et le conseil. Pour plus d’informations : http://molamcapital.com/

Contacts : Mouctar Bah • CEO Molam Capital • mouctar.bah@molamcapital.com Morgane Awu • Chargée de communication I&P • m.awu@ietp.com