Ukraine : Moscou porte de graves accusations contre le Pentagone

Alors que l’indignation mondiale ne retombe pas suite au bombardement attribué à l’armée russe, d’un hôpital pédiatrique à Marioupol, Moscou a accusé ce jeudi 10 mars 2022, les États-Unis d'avoir financé un programme d'armes biologiques en Ukraine.

Le ministère de la défense russe affirme avoir trouvé des preuves en ce sens dans des laboratoires ukrainiens.

« L'objectif de ces recherches biologiques financées par le Pentagone en Ukraine était de créer un mécanisme de propagation furtive de pathogènes meurtriers », a déclaré le porte-parole du ministère, Igor Konachenkov, cité par Rfi.

Cette accusation intervient alors qu’une rencontre entre les chefs de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, et ukrainien, Dmytro Kuleba, est prévue ce jeudi en Turquie, pour obtenir un « cessez le feu » durable.

Sanctions britanniques contre le patron du club Chelsea et l’ex patron de Rusal

Londres annonce de nouvelles sanctions contre sept oligarques russes, dont le propriétaire du club de Chelsea, Roman Abramovitch, et Oleg Deripaska, ex patron de Rusal, géant russe de l’Aluminium. Ils vont subir le gel de leurs avoirs et l’interdiction de voyager, selon le Jounal Lemonde.

Africaguinee.com