RPG arc-en-ciel : Kassory décline ses priorités et titille les "frondeurs"…

CONAKRY- C’est dans une cohue totale que Dr Ibrahima Kassory Fofana a fait son « baptême de feu » ce jeudi 10 mars 2022, en sa qualité de nouveau patron du RPG arc-en-ciel. En dépit du tohu-bohu, l’ancien Premier ministre a décliné ses priorités.

Le nouveau président du comité exécutif transitoire du RPG arc-en-ciel s'engage à ne ménager ni son temps, ni ses efforts pour faire face aux enjeux multiples et importants du moment. A savoir entre autres : redynamiser avec les uns et les autres notre parti, accompagner pacifiquement et activement le processus de transition en cours, mettre les structures du parti en ordre de bataille pour les futures échéances électorales, c’est à dire les municipales, les législatives et le scrutin présidentiel.

« C'est une œuvre gigantesque que nous sommes sur le point d’entreprendre pour la survie de notre parti et la consolidation des acquis de notre gouvernance récente. Je réalise le rôle qui doit être le mien pour réussir ces grands défis. C’est pour cela il me plaît de demander aux sages fondateurs du parti présents parmi nous ainsi qu’à toutes les grandes figures de notre formation politique, de continuer leur œuvre de conseil, de mobilisation pour le rassemblement de nos militants et responsables et au-delà, le rassemblement du Peuple de Guinée qui est la vocation primordiale de notre grand Parti et de son Père Fondateur le Président Alpha CONDÉ », a lancé Kassory Fofana.

Depuis l’annonce de sa désignation en tant que président du comité exécutif provisoire du parti, une partie des militants est en furie contre cette décision. Kassory Fofana, assure que les assises nationales en perspectives doivent permettre à chacun de s’exprimer. Pour lui, les contradictions ou discussions que le parti vit ces jours-ci relèvent du débat démocratique, qui, a-t-il précisé, est conforme à la philosophie du Président Alpha CONDÉ.

« Nous n’avons pas à vous enseigner que si la conquête du pouvoir est laborieuse et l'exercice du pouvoir contraignant, la reconquête du pouvoir est tout aussi hardie. Je le sais ! Nous le savons ! Ça ressemble à l'exercice de remonter une montagne à forte pente et de surcroît accidentée. Mais ensemble nous y parviendrons. Je vous en donne l’assurance », s’est engagé l’ancien premier ministre.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com