Dr Diané convoqué à la Crief : "Une inculpation pourrait être envisagée…"

CONAKRY-Dr Mohamed Diané, ancien ministre d’Etat à la Défense, ministre des affaires présidentielles, est convoqué ce jeudi 10 mars 2022, à la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief).

Ce fidèle parmi les fidèles d’Alpha Condé, l’ancien président déchu, sera auditionné devant la chambre de l'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières, conformément à l'article 144 du code de procédure pénale, a appris Africaguinee.com.

Sur la convocation dont Africaguinee.com détient copie, il est mentionné que Dr Mohamed DIANE, était attendu à 12 heures 00 minute.

Que lui reproche-t-on ?

D’après la note consultée par votre quotidien en ligne, l’ex tout-puissant ministre d’Etat, est accusé de corruption d’agent public et privé, détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, prise illégale d’intérêts.

Faits prévus et punis par les articles 499, 652. 764,765, 767,771,776 et 77 et suivants du Code pénal et 7, 112 et 114 de la loi L/2017041/AN du 4 juillet 2017 portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées.

Les magistrats précisent au ministre concerné qu’une inculpation pourrait être envisagée. C’est pourquoi, ils l’informent de son droit choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office.

« En cas d'absence injustifiée, en application de l'article 211 du code de procédure pénale, nous pourrions décerner à votre encontre un mandat d'Amener », a précisé le président de la chambre d’instruction.

A suivre…

Africaguinee.com