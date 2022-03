Sévèrement battue par son mari Laye, Fatoumata Doumbouya, mère de 6 enfants, dans un état critique

N’ZEREKORE- Pendant que les femmes célébraient, mardi 08 mars 2022, la journée internationale axée sur leurs droits, Fatoumata Doumbouya, elle se faisait tabasser par son mari. L'acte s'est produit au quartier Hermakono dans la commune urbaine de Nzérékoré. Au moment où évacuait cette mère de 6 enfants, à l’hôpital, elle avait perdu conscience. Selon nos informations, elle aurait été battue par son mari et son beau-frère. Son état est critique. Comment cela est-il arrivé ?

D’après les explications, la dame qui ne s'entendait pas avec son époux avait été chassée de la maison par ce dernier. Les deux familles ont tenté en vain de résoudre le problème qui oppose les deux conjoints. Malgré tout, les parents de la femme ont jugé nécessaire de la faire retourner dans son foyer afin qu’elle reste auprès de ses enfants, en entendant qu’une solution soit trouvée. C’est là qu’elle a été battue jusqu'à s'évanouir nous apprend-t-on. Elle a ainsi été transportée d'urgence à l'hôpital régional où elle est hospitalisée depuis mardi 08 mars, aux urgences. Selon ses parents que nous avons interrogés, elle ne parle pas.

"Elle a eu des malentendus avec son mari. Ce dernier l’a chassé de la maison, elle est venue chez notre grand frère. Notre papa qui a été interpellé sur le sujet, a jugé nécessaire de se déplacer de Macenta pour venir siéger autour du problème. Il est venu passer 6 jours ici. Nous avons invité la belle-famille pour qu'on fasse l'assise. Elle nous a dit qu'elle n’avait pas un endroit où on pouvait se réunir. Nous avons choisi un lieu, mais notre belle famille a demandé d'attendre le dimanche. Dimanche arrive, ils ont encore dit qu'ils ne veulent pas d'assise, sauf à Macenta (…). Donc, nous avons jugé nécessaire d’accompagner notre sœur chez son mari, afin qu’elle reste auprès de ces enfants en attendant qu’une solution soit trouvée.

Aussitôt qu’on a quitté, nous n’étions mêmes pas arrivé à la maison, nous avons appris que Laye et son jeune frère se sont attaqués à notre sœur et l'ont sévèrement battu. C'est ainsi que moi j'ai pris la moto, je me suis rendu à la maison je ne l'ai pas vu. Je suis allé chez un de ses parents où j'ai trouvé l'homme assis. Je demandé à Laye qu'est-ce qui s'est passé ? Ceux avec qui il étaient, l'ont sommé de ne pas répondre. Je leur ai dit que c'est à Laye que je me suis adressé, pas à eux. Directement, un d’entre eux m’a cogné à la tête et m'a grièvement blessé. J'ai dépensé 700.000fg pour mes soins", nous a expliqué Mamady Doumbouya le jeune frère de la victime avant d'ajouter :

« Depuis qu’elle a été battue jusque maintenant, elle ne parle pas. Ce sont ses agresseurs qui l'ont transporté à l'hôpital. Elle est hospitalisée aux urgences. On l’a trouvé dans un état critique. C'est suite à ça, que nous avons porté plainte. L’homme a été interpellé par la gendarmerie où il est détenu maintenant-là », soutient-il.

Interrogé sur les faits, le jeune frère de l'accusé dit ne rien savoir sur ce qui s'est passé. Selon lui il était absent pendant la bagarre. "Tout s'est passé à mon insu. Moi-même j'étais en brousse. Ils m'ont juste appelé pour me dire de venir chercher la femme dans le véhicule pour la déposer à l'hôpital. C'est tout ce que je sais pour le moment", nous a-t-il confié.

A suivre...

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d'Africaguinee.com

A Nzérékoré.

Tél : (00224) 628 80 17 43