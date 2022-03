Rpg arc-en-ciel : Kassory "accepte" de présider le Comité Exécutif Provisoire...

CONAKRY- L’ancien premier ministre guinéen Dr. Ibrahima Kassory Fofana, présidera les destinées du RPG arc-en-ciel, parti fondé par Alpha Condé, déchu le 05 septembre 2021.

L’ex chef du Gouvernement a donné ce mercredi 9 mars 2022, son "accord" à prendre les rênes de l’ancien parti au pouvoir, a confié à Africaguinee.com, un dirigeant du l’ancien parti présidentiel.

Ce matin une délégation de Direction Nationale du parti, s’est rendue à son domicile pour lui signifier le choix porté sur lui comme Président du Comité Exécutif Provisoire (CEP). L’ancien chef du Gouvernement a "accepté" volontiers de porter la lourde responsabilité de diriger le parti.

« La décision avait été prise il y a deux jours lors de la réunion BPN (bureau politique national) et du comité central. Donc, on est allé lui signifier ça afin qu’il soit prévenu et qu’il marque son consentement.

Il a marqué son accord. Il a donné de sages conseils pour le rassemblement et il s'est félicité de l'honneur qui lui a été fait», a confié à Africaguinee.com un haut dirigeant du RPG arc-en-ciel, ayant pris part à la rencontre.

A suivre…

Africaguinee.com