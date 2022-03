Hadya Présie : "Si le Colonel Doumbouya se présente candidat aux élections je voterais pour lui…"

CONAKRY- C’est fait ! Graciée mardi 08 mars 2022, par le colonel Mamadi Doumbouya, Hadiatou Bah connu sous le célèbre sobriquet de « Hadya Présie » est sortie de prison ce mercredi 9 mars 2022, dans l’après-midi.

C’est une fille très joyeuse qui a franchi les portes de la maison centrale de Conakry d’où elle était incarcérée depuis le 21 janvier dernier. Elle a exprimé sa reconnaissance vis-à-vis du colonel Mamadi Doumbouya pour sa clémence. Hadya Présie déclare que demain, s’il se présente comme candidat aux élections présidentielles, elle votera pour lui.

"Je suis très fière du Président qu'on a aujourd'hui qui pense aux femmes, à la population. J'ai un peu lu les journaux j'ai vu que le Président s'intéresse même à l'avis des populations. C'est quelque chose qu’on n’avait jamais eu. Une grâce à l'occasion de la journée mondiale des droits de la femme, je suis très fière de ce Président.

Je tiens à dire que je n'ai jamais voté pour un Président guinéen mais si aujourd'hui ce Président là (Colonel Mamadi DOUMBOUYA) se présente comme candidat aux élections, je voterai pour lui, non pas seulement à cause de cette grâce, mais à cause de la façon dont il s'intéresse à la population. Je dis merci à lui et à son ministre de la justice garde Sceaux. Et sincèrement je suis très heureuse d'avoir fait cette prison ", a-t-elle déclaré.

Sauf que le Président de la transition a déjà donné l’assurance que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat aux prochaines élections présidentielles.

Accusée d'"escroquerie et tentative d'extorsion" par l'opérateur économique Thierno Mamadou Dansoko, Hadiatou Bah avait été condamnée le 24 février 2022, par tribunal de première instance de Dixinn, à dix mois de prison ferme.

Depuis la maison centrale, Siddy Koundara Diallo

