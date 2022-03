Faranah : Alpha Soumah remet des « presse-briques » aux coopératives artisanales évoluant dans l’exploitation des minéraux de développement

FARANAH- Le Ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, poursuit sa tournée (entamée le 03 mars 2022), dans les villes de l'intérieur du pays. Après avoir lancé les travaux de construction d’un village artisanal à Labé, Alpha Soumah a été reçu dans la ville de Faranah, en Haute Guinée.

Dans cette préfecture, le Ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat a procédé à la remise des presse-briques aux coopératives artisanales évoluant dans l’exploitation des minéraux de développement.

Cette action permettra d’améliorer les moyens de production artisanale et de renforcer la protection de l’environnement le long du fleuve Niger.

Ces artisans travaillaient jusque-là manuellement pour produire les briques cuites et coupaient les bois le long du fleuve, une des pratiques qui contribuent à la dégradation du fleuve Niger.

La presque va aussi permettre de réduire la pénibilité du travail des artisans et d’améliorer la productivité de leurs activités. Toutes ces actions vont contribuer à améliorer considérablement le niveau de revenu des artisans et les conditions de vie de leurs ménages. Faut-il rappeler la modernisation des moyens de production artisanales fait partie des priorités du département de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com