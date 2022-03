Diplomatie : la coopération belge appuie la formation des chargés d’affaires affectés dans les missions diplomatiques à l’étranger…

CONAKRY- 41 diplomates récemment promus à des postes de chargés d’affaires dans les représentations diplomatiques de la Guinée à l’étranger, bénéficient d’un renforcement de capacités. Lancée le mardi 08 mars 2022 à Conakry, cette formation est le fruit d’une collaboration entre l’Agence belge de développement, l’institut Egmont des Relations internationales de Belgique, et le ministère guinéen des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l’intégration africaine et des guinéens de l’étranger.

Initiée pour renforcer les capacités des nouveaux diplomates accrédités dans les missions diplomatiques guinéennes à l’étranger, la formation, déployée dans le cadre du programme CAPACITA mis en œuvre par Enabel sur financement du Royaume Belgique, abordera plusieurs thématiques de la pratique diplomatique dont le protocole, la déontologie, les fonctions d'un chef de mission diplomatique, la diplomatie économique, la prise de parole en public, le rapportage diplomatique et le réseautage…

Prenant la parole, son Excellence Guy HAMBROUCK, Ambassadeur du Royaume de Belgique en Guinée, a fait un bref rappel de l’historique de l’installation de l’ambassade de Belgique en Guinée et les nombreuses actions de Coopération réalisées par la suite, à travers l’Agence belge développement. « La coopération avec la Guinée s’est renforcée entre autres avec l’établissement d’un programme gouvernemental de coopération au développement de 5 ans. Ce programme se focalise entre autres sur le soutien à l’entrepreneuriat (agricole, urbain et féminin), le soutien à l’accès des femmes à leur santé sexuelle et reproductive et le renforcement de capacités, notamment à travers CAPACITA dans le cadre duquel programme la présente formation est mise en œuvre » a-t-il rappelé. Poursuivant, M. HAMBROUCK a ajouté que « la présente formation vise à mettre ensemble des ambassadeurs guinéens et belges, avec leurs expériences diverses, en vue d’outiller les nouveaux diplomates pour leurs prochaines affectations et tâches ».

Pour sa part, le Dr Morissanda KOUYATÉ, ministre des affaires étrangères, de la coopération internationale, de l’intégration africaine et des guinéens de l’étranger, a d’abord rappelé le contexte des relations internationales, marquées par des mutations qui s'opèrent à travers le monde et qui « requièrent de la part de tous les Etats et acteurs internationaux, singulièrement ceux en développement pour lesquels elles constituent des défis majeurs à surmonter, une adaptation constante de leurs stratégies et politique internationale en vue d'atteindre leurs objectifs de développement ».

En République de Guinée, précisera le ministre, « la nécessité d'adaptation est d'autant plus cruciale qu'elle intervient dans un contexte marqué par l'arrivée au pouvoir du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD), dont l'un des objectifs majeurs repose sur "la Refondation de l'Etat" et qui vise « l'amélioration du positionnement de la Guinée sur la scène internationale ».

C'est dans le cadre de cette dynamique et face aux défis d'amélioration constante des compétences humaines et opérationnelles de ses cadres et services, que le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale, de l'Intégration Africaine et des Guinéens de l'Etranger a initié, avec le soutien technique et financier de ENABEL, ce programme de remise à niveau des diplomates guinéens récemment affectés dans les services extérieurs. « L'ambition de cet atelier, dira le ministre, c’est de les doter d'un outil diplomatique leur permettant de transcender les difficultés et épreuves liées à l'exercice de leurs missions respectives.

« Au regard des riches expériences et expertises des formateurs et de votre engagement, je suis persuadé que les enseignements pertinents qui seront issus de vos échanges, permettront sans doute à chacun de vous de jouer pleinement votre partition au service du développement économique et social de la République de Guinée, notre patrie », a conclu le ministre.

