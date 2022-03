Mines : La Compagnie des Bauxites de Guinée « CBG » à l’avant-garde de la protection de l’environnement

CONAKRY-Le Réseau Environnement Bauxite (REB) a tenu son assemblée générale, ce mardi 8 mars 2022, dans un réceptif hôtelier de la place. L’objectif de cette assemblée était de présenter le bilan des activités réalisées par le Réseau pendant l’année 2021, ensuite préparer le plan d’action 2022, en recueillant les avis des parties prenantes et l’adopter.

Mis en place en 2018, le REB est composé de six compagnies minières dont AMC, AMR, CBG, GAC, SMB, toutes évoluant dans la zone de Boké. Son objectif est de mutualiser la responsabilité sociétale des entreprises minières sur la gestion des impacts cumulés au bénéfice des collectivités locales. La rencontre de ce mardi 8 mars 2022, a réuni donc les principaux acteurs du secteur minier évoluant dans l’exploitation de la bauxite dans la zone de Boké mais aussi leurs partenaires.

Dans son intervention, madame Aïssatou Bobo Diallo, conseillère environnement à la CBG (compagnie des bauxites de Guinée) et présidente du Réseau Environnement Bauxite (REB), a tout d’abord rappelé que la plateforme qu’elle dirige réunit l’ensemble des compagnies minières exploitant la bauxite dans la région de Boké. Elle a expliqué tout au long de l’année écoulée, le REB a réussi à mettre à son actif un certain nombre de résultats.

Le Réseau a mené des séances de sensibilisations auprès des communautés impactées sur la gestion durable de l’environnement ainsi que des activités de reboisement de huit têtes de sources dans les préfectures de Boké et Télémélé. Dans ce cadre, environ 20.000 plants d’espèces locales ont été mis à terre. D’autres actions entamées en 2021 se poursuivront pour être finalisées également en 2022, a précisé la présidente du REB.

Selon madame Aïssatou Bobo Diallo, 2022 s’annonce avec de nouveaux défis pour le réseau. Cependant, elle assure que « toutes les actions qui seront assignées au réseau dans le cadre de son plan d’action seront mises en œuvre au profit des communautés locales de la zone bauxitique de Boké ».

Le défi majeur, dira la conseillère environnement à la CBG (compagnie des bauxites de Guinée), est de voir comment obtenir les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs. Elle ajoute que l’autre défi est d’amener une synergie d’actions dans la mise en œuvre du plan de travail validé.

Consciente des défis, la présidente du Réseau Environnement Bauxite (REB), a interpelé toutes les parties prenantes à renouveler leur engagement afin de relever les défis ensemble. Elle a tenu à rassurer que le REB est dévoué à travailler pour l’atteinte des objectifs.

Pour sa part, M. Mamadou Diouldé Camara, au nom du Directeur Général de la CBG, M. Souleymane Traoré, a réitéré une des valeurs majeures qui tient à cœur leur compagnie : la préservation de l’environnement et de la biodiversité. Le surintendant communication de la Compagnie des Bauxites de Guinée, précise que ce qui fait de leur société, leader mondial, ce n’est pas la quantité de tonnage de bauxite exporté, mais plutôt la qualité.

« De 1973 à nos jours, nous avons exporté environ 500 millions de tonnes de bauxite. On peut dire que pour une société guinéenne, c’est une fierté. Mais ce qui nous rend surtout fier, c’est cet attachement à ces valeurs que nous estimons humanitaires : faire en sorte que l’environnement serve aujourd’hui et qu’il sert des générations à venir. Notre rang de leader se traduit par la qualité que nous mettons dans la production de la bauxite », a indiqué M. Camara.

Le président de la Chambre des Mines de Guinée, M. Isamel Diakité, a livré un message qui sonne comme une alerte. Selon lui, il devient urgent pour les entreprises minières de favoriser la fédération des moyens techniques et financiers afin de gérer les impacts cumulatifs. Pour ce faire, a-t-il dit, le REB a un rôle majeur à jouer.

« Pour nous assurer un développement durable des exploitations minières, nous avons une responsabilité collective. La chambre des mines existe désormais, non pas d’elle-même, mais elle aura existé grâce au REB dont la mission est d’assurer que la base de la ressource sur laquelle nous travaillons soit une base saine qui permette d’exploiter et de valoriser nos richesses minières. Mais aussi de poser les fondations d’une exploitation durable afin que les générations futures puissent vivre sans trop d’aléas économiques et humains. Nous vous (dirigeants du REB) assurons de notre soutien actif et vigoureux afin que votre plan de travail budgétaire soit mis en œuvre, évalué et augmenté au fur et à mesure que les besoins seront exprimés », a assuré le président de la chambre des mines de Guinée.

Pour Madame Fatoumata Baldé Consul honoraire du Canada en Guinée, la problématique de la gestion environnementale interpelle tout le monde. Elle dit être rassurée par l’existence du REB, qui témoigne de l’engagement des acteurs miniers dans la gestion des impacts cumulés.

« Aujourd’hui, il n’y a pas un pays qui ne soit pas concerné par la protection de l’environnement. J’ai été très séduite de savoir qu’il y a un réseau environnement bauxite qui existe et qui fonctionne. Ceci montre l’engagement sans faille de la chambre des mines et du secteur minier guinéen dans la gestion des impacts cumulés », a-t-elle lancé, réitérant l’engagement du Canada à accompagner les acteurs miniers guinéens à travers le REB, dans la protection de l’environnement et de la biodiversité.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com