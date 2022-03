Labé : le ministre Alpha Soumah lance les travaux de construction d'un village artisanal

LABE-Le Ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, a entamé jeudi 03 mars 2022, une série de visites et de lancement de travaux de construction d’infrastructures culturelles, touristiques et artisanales dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Dans son périple, le ministre Alpha Soumah et sa suite seront reçus à Kindia, Labé, Faranah, Kankan et Lola.

A Labé, le Ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat a procédé, samedi 05 mars, à la pose de la première pierre de la construction d’un village artisanal. Alpha SOUMAH, était à la tête d’une forte délégation composée de cadres de son département.

L’exécution des travaux de cet ouvrage est financée exclusivement par le Budget National de Développement (BND).

Après sa réalisation, ce village artisanal permettra aux artisans de divers corps de métiers d’avoir un espace disposant d’infrastructures de production, d’exposition et de commercialisation de leurs produits. Une innovation qui impactera la compétitivité des produits artisanaux de type « Made in Guinea ».

Avant le lancement de ces travaux, le ministre de la Culture avait effectué une visite à Hôtel Kinkon, Pita, histoire de toucher du doigt les réalités de ce réceptif hôtelier qui est de nos jours dans un piteux état. Dans le même sillage, M. Soumah a visité d’autres réceptifs hôteliers dans la ville de Labé, avant de continuer son périple vers la savane guinéenne.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com