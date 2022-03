Guinée : "La femme ne doit plus être battue, violée ou mutilée…", prévient Mamadi Doumbouya

CONAKRY-Le président de la transition guinéenne qui a présidé ce mardi 8 mars 2022, la célébration de la journée internationale des droits des femmes, s’est érigé en véritable défenseur de la gente féminine. Il a notamment annoncé l’octroi de subventions non remboursables à « 300 groupements de femmes ».

Mamadi Doumbouya a rassuré que son Gouvernement inscrira toutes préoccupations exprimées par les femmes dans les priorités de la transition. « J’ai conscience que les femmes qui constituent la majorité de notre population, contribuent efficacement à notre œuvre commune de consolidation de la paix et de l’unité nationale. Ce rôle doit être compris et sauvegardé », a-t-il déclaré.

Il a annoncé avoir instruit le premier ministre de prendre toutes les mesures diligentes pour octroyer à 300 groupements de femmes des subventions non remboursables.

En Guinée, le phénomène de viol et des mutilations génitales féminines se pose avec acuité. Près de 95% des filles et femmes de 15 à 49 ans, est touchée par la pratique l’excision. Mamadi Doumbouya s’érige en défenseur de cette couche considérée comme vulnérable.

« La femme ne doit plus être marginalisée à cause de sa féminité, la femme ne doit plus être battue, la femme ne doit plus être violée, ou mutilée. La femme plus que quiconque mérite une éducation et le respect. La femme est ce que nous avons de plus cher au monde et ce que nous avons de plus profond », a-t-il lancé.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com