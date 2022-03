08 mars : Le groupe Bolloré donne le sourire aux femmes nourrices hospitalisées dans les CMC de Matam, Coléah et Minière

CONAKRY-En marge de la journée internationale des droits des femmes célébrée ce mardi, 08 mars 2022, le groupe Bolloré a fait une donation à l’endroit des femmes nourrices hospitalisées dans les maternités des Centres Médicaux Communaux (CMC) de Coléah, Matam et de la Minière.

A cette occasion, le Directeur Général du groupe Bolloré à la tête d’une forte délégation, a sillonné certaines structures sanitaires de la capitale Conakry. La démarche consistait à offrir un lot important de kits aux femmes nourrices. Cette donation est composée de serviettes, de savons, de pampers, de bassine lave-bébé et de bidon d’eau de javel.

« Ce que nous faisons n’est pas lié au business. C’est quelque chose que tout le monde doit faire. Bolloré, c’est la famille et ce que nous faisons, c’est pour la famille. Ce n’est pas une affaire d’argent mais c’est un acte humanitaire. L’équipe de Bolloré a fait déjà beaucoup de choses, mais nous allons continuer à le faire. Aujourd’hui, c’est la journée des femmes. Respectons les femmes, donnons le pouvoir aux femmes parce que ce sont elles qui changent le monde », a déclaré M. Fabjanko Kokan, Directeur Général du groupe Bolloré.

Bénéficiaire de ce don, Victoria Camara hospitalisée au CMC de la Minière s’est réjouie du geste qui selon elle, va servir à son bébé et à toute sa famille.

« Je suis très contente et impressionnée. C’est ma première fois de voir une société qui fait des dons aux familles. Nous sommes heureuses de bénéficier de ces dons-là. Ce don va servir non seulement au bébé mais aussi à toute la famille. Au nom de la famille Camara, je me fais le devoir de remercier le groupe Bolloré. Cette journée est mémorable pour moi mais aussi pour mon bébé qui est une fille », s’est réjouie madame Camara.

Du côté des responsables des structures sanitaires concernées par cette action humanitaire de Bolloré, c’est le même enthousiasme qui se dégage. Dr Mamadouba Ibrahima Camara représentant le directeur par intérim du CMC de Matam, a remercié les donateurs.

« Au nom du directeur par intérim et au nom de tout le personnel de la maternité, nous remercions le groupe Bolloré pour ce geste qui nous marque à plus d’un titre. C’est vrai que l’accouchement n’est pas facile, mais l’après accouchement l’est tout autant. Donc, ces femmes-là en aveint vraiment besoin de ces kits-là », a-t-il dit.

