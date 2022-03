Résidence 2000 : L’Etat guinéen visé par des poursuites judiciaires…

CONAKRY-Alors que le CNRD (comité national du rassemblement pour le développement) poursuit ses opérations de récupération des biens de l’Etat, certaines victimes ne comptent pas baisser les bras. Bien au contraire, elles entendent user du Droit pour récupérer les domaines qui leur ont été « expropriés ». C’est le cas des occupants de la Résidence 2000. Leurs avocats, annoncé le début d’une bataille judiciaire à travers la saisine des juridictions internationales.

C’est en 1998, au temps du président Lansana Conté que les domaines de la Résidence 2000 ont été légalement acquis par la famille Kadoura (venue d’Espagne) à travers leur société SIPDC (société d’investissement des projets domiciliés et de construction). C’est du moins ce qu’a fait savoir maitre Sékou Koundiano ce lundi, 07 mars 2022, lors d’une conférence de presse. Selon cet avocat qui défend les intérêts des occupants de la Résidence 2000, le domaine récupéré récemment par le CNRD, était un dépotoir au moment de son acquisition par la famille Kadoura qui avait bénéficié de la garantie des autorités d’alors pour investir en Guinée.

« Effectivement l’Etat guinéen contractant, a accepté d’accomplir cette obligation en octroyant par voie de titre foncier suivant un décret, le domaine qu’on appelle Résidence 2000. Pour votre mémoire, il s’agissait d’un dépotoir. Le domaine quittait depuis l’ancienne Ambassade du Japon jusqu’au Palais du peuple. C’était vide et inoccupé. Monsieur Kadoura a commencé la construction par le remblai des lieux et c’est ce remblai-là qui porte aujourd’hui, les huit ou neuf immeubles de la Résidence 2000. Et pendant le règne du président Lansana Conté, il n’a jamais été question de remettre en cause la propriété qui a été acquise par la société SIPDC », a rappelé l’avocat.

A en croire maitre Koundiano, suite à l’arrivée des militaires (CNDD) au pouvoir en 2008, les problèmes domaniaux étaient récurrents en Guinée. Et même pendant ce temps affirme-t-il, la Résidence 2000 n’avait pas été touchée.

« Même eux (les membres du CNDD) n’ont pas touché à la Résidence 2000 parce que quand vous connaissez l’histoire de la Résidence 2000, les risques qui ont été acceptés par la famille Kadoura, les investissements faits sur les lieux, vous ne pouvez pas imaginer un seul instant demander, la récupération de ces édifices-là », explique maitre Sékou Koundiano.

L’avocat précise que les problèmes autour de la Résidence 2000 ont commencé au temps du régime d’Alpha Condé.

« En tant que président, il avait estimé dans un premier temps qu’il pouvait octroyer la partie remblayée à l’hôtel Onomo. Dans un premier temps, le pouvoir a été confronté à cette première difficulté parce que nous avons sorti preuve à l’appui les titres fonciers concernant cette partie et dont le pouvoir devrait respecter les engagements que l’Etat avait contractés avec l’investisseur. Mais malheureusement, le président de la République d’alors avait pris la décision de retirer cette partie remblayée qui porte les constructions de l’hôtel ONOMO. Nous avons protesté devant les juridictions et l’Etat guinéen a constaté notre propriété sur le domaine. Avec la violence de l’Etat, l’hôtel Onomo a pu être érigé et il est toujours sur le remblai construit par la Résidence 2000 », précise l’avocat.

La défense des occupants de la Résidence 2000 annonce qu’elle va désormais aller à l’affront. « Cette conférence de presse que nous animons n’est que le début d’une série d’actions à entreprendre. Dans les jours à venir, les actions judiciaires vont suivre. Nous ne comptons pas baisser les bras. Les institutions internationales seront saisies », a annoncé maitre Lancinet Sylla, un des avocats des occupants de la Résidence 2000.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 623 06 56 23