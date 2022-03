Guinée : Qui veut « enfoncer » Diouldé Diallo l'ex DG de la SEG ?

CONAKRY- Poursuivi par la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CFIEF) pour des faits présumés de « détournements de deniers publics, faux et usage de faux et complicité », Mamadou Diouldé Diallo, ancien Directeur Général de la Société des Eaux de Guinée (SEG), est placé sous mandat de dépôt à la maison centrale de Coronthie depuis le 15 février 2022.

Pendant qu'il poursuit son séjour carcéral en compagnie d'autres anciens dignitaires du régime d’Alpha Condé, des individus mus par des objectifs inavoués colportent des rumeurs selon lesquelles, l'ancien patron de la SEG serait prêt à payer une somme de 3 milliards de francs guinéens pour recouvrer sa liberté.

Interrogé ce lundi, 07 mars 2022, maître Sékou Koundiano l'avocat du prévenu a démenti ces rumeurs, précisant que son client n’a jamais tenu de tels engagements. L’avocat souligne que l’ancien DG de la SEG rejette toutes les charges portées à son encontre.

« Il n'a jamais été question de la part de monsieur Diouldé de s'engager pour le paiement de 3 milliards de francs guinéens qu'on a essayé de mettre sur sa tête. Il n'a jamais détourné 3 milliards, il ne s'est jamais engagé à les rembourser », a indiqué Maître Koundiano.

En ce qui concerne la demande de mise en liberté provisoire formulée, maître Sékou Koundiano soutient que pour le moment, aucune réponse n'a été donnée à sa requête. « On ne connait pas la suite encore. Mais on attend, on espère que ça viendra », a-t-il dit.

