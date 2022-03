Avis d’appel d’offres pour la fourniture des équipements pour la campagne intégrée contre la Rougeole et le Men-A

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 006/2022/AOO/F/GAVI/UAGCP

TITRE : FOURNITURE DES EQUIPEMENTS POUR LA CAMPAGNE INTEGREE CONTRE LA ROUGEOLE ET LE MEN-A

FINANCEMENT : CAMPAGNE DE VACCINATION ROUGEOLE-MenA

L’Unité d’Appui à la Gestion et à la Coordination des Programmes (UAGCP) du ministère de la santé, lance un avis d’appel d’offres ouvert pour la fourniture et la livraison des équipements pour la campagne intégrée de vaccination contre la rougeole et le MenA.

Le marché à concourir est constitué en un (1) seul lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les sociétés de commerce et de logistique justifiant d’expériences de prestations similaires et légalement installées en République de Guinée, et remplissant les conditions d’éligibilité et de qualifications détaillées dans le dossier d’appel d’offres (DAO).

Le DAO peut être retiré par les candidats soumissionnaires, à partir du 09/03/2022 au secrétariat de l’UAGCP, au 2e étage de l’immeuble SATGURU, sis à Kaloum en face du ministère de la Coopération, sur présentation d’un bordereau de versement de cent mille (100.000) Francs Guinéens non remboursables au compte N° 7308051300/GNF, intitulée « COMPTE OPERATIONNEL GAVI UAGCP », ouvert à ECOBANK.

Les conditions de présentation et de dépôt des offres doivent être strictement respectées conformément aux dispositions définies dans le DAO.

Chaque offre doit être accompagnées d’une garantie de soumission au marché d’un montant égale à Deux Millions (2.000.000) GNF, issue d’une banque (et non d’une compagnie d’assurance) agréée par la BCRG, libellée suivant le formulaire du DAO. Les offres doivent être valides pendant 90 jours calendaires après la date d'ouverture des offres.

La date limite de dépôt des soumissions est fixée au plus tard au jeudi 24/03/2022 à 13 heures précises (heure locale) à l’adresse susmentionnée. L'ouverture des offres aura lieu le même jour à 15H00 à la même adresse en séance publique, si les conditions de restriction sanitaire le permettent. Les fournisseurs qui le désirent pourraient se faire représenter par un seul représentant.

Les offres tardives ne seront pas acceptées.

Fait à Conakry, le 04/03/2022

Dr Timothé GUILAVOGUI

Le Coordonnateur