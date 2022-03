Guinée : Les implications des sanctions prises par Washington contre Ali Sadi et Ibrahim Taher

WASHINGTON –Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département américain du Trésor a annoncé des sanctions contre Ali Saade et Ibrahim Taher, qu’il a désigné comme étant des bras financiers clés du Hezbollah, opérant en Guinée.

La décision a été prise conformément au décret exécutif (EO) 13224, précise l’OFAC, dans un communiqué de presse publié à cet effet. Cette action vise à perturber le réseau commercial du Hezbollah en Afrique de l'Ouest, qui s'appuie sur la corruption et l'influence pour contourner l'État de droit.

« Avec cette action, le Trésor continue d'exposer les hommes d'affaires qui soutiennent les activités déstabilisatrices du Hezbollah par des pots-de-vin et d'autres activités de corruption », a déclaré le sous-secrétaire du Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier Brian E. Nelson. « L'activité financière illicite des personnes désignées aujourd'hui non seulement soutient le Hezbollah, mais sape également le secteur commercial légitime et l'État de droit dans les pays où de telles activités financières ont lieu.

Que reproche-t-on à SAADE et BRAHIM TAHER ? Explications.

Ali Saade (Saade) et Ibrahim Taher (Taher) sont d'éminents hommes d'affaires libanais ayant des liens directs avec le Hezbollah. Saadé initie les transferts d'argent de la Guinée vers le Hezbollah, transférant les fonds par l'intermédiaire des représentants du Hezbollah en Guinée et au Liban. Taher a été identifié comme l'un des principaux soutiens financiers du Hezbollah en Guinée. On pense qu'il emploie un certain nombre de personnes affiliées au Hezbollah dans le pays.

Saade et Taher sont désignés conformément à l'EO 13224, tel que modifié, pour avoir matériellement aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou des services à ou en soutien au Hezbollah.

Saade entretient des relations étroites avec le partisan désigné du Hezbollah Kassem Tajideen (Tajideen) que l'OFAC a désigné en 2009 comme étant un contributeur financier important du Hezbollah. Au moment de sa désignation, Tajideen avait versé des dizaines de millions de dollars au Hezbollah et dirigeait des sociétés de couverture du Hezbollah en Afrique avec ses frères.

Saadé était le principal contact politique de Tajideen en Guinée. Il a déployé des efforts considérables pour fournir à Tajideen un accès illimité aux membres corrompus de l'ancienne administration guinéenne aux plus hauts niveaux et au reste du gouvernement guinéen. Saade a également conseillé Tajideen sur les méthodes de transfert financier pour échapper à la détection par les régulateurs.

Taher et un associé ont envoyé des dollars américains collectés dans l'une de leurs installations commerciales à l'aéroport de Conakry et ont soudoyé des douaniers guinéens pour permettre à leur monnaie de passer dans les bagages. Taher a utilisé son statut de consul honoraire du Liban en Côte d'Ivoire pour voyager à l'intérieur et à l'extérieur de la Guinée avec un minimum de contrôle.

Quelles sont les implications des sanctions ?

À la suite de l'action d'aujourd'hui, tous les biens et intérêts dans les biens des personnes nommées ci-dessus et de toutes les entités qui leur appartiennent, directement ou indirectement, à 50 % ou plus, individuellement ou avec d'autres personnes bloquées, qui se trouvent aux États-Unis États ou en possession ou sous le contrôle de personnes américaines, doivent être bloqués et signalés à l'OFAC. Sauf autorisation par une licence générale ou spécifique délivrée par l'OFAC ou autrement exemptée, les réglementations de l'OFAC interdisent généralement toutes les transactions par des personnes américaines ou à l'intérieur des États-Unis (y compris les transactions transitant par les États-Unis) qui impliquent des biens ou des intérêts dans des biens de personnes désignées ou autrement bloquées. Les interdictions comprennent la réalisation de toute contribution ou fourniture de fonds, de biens ou de services.

En outre, s'engager dans certaines transactions avec les personnes désignées aujourd'hui comporte un risque de sanctions secondaires conformément à l'EO 13224, tel que modifié. En vertu de cette autorité, l'OFAC peut interdire ou imposer des conditions strictes à l'ouverture ou au maintien aux États-Unis d'un compte de correspondant ou d'un compte de transit d'une institution financière étrangère qui a sciemment effectué ou facilité toute transaction significative pour le compte d'une SDGT.

Le pouvoir et l'intégrité des sanctions de l'OFAC découlent non seulement de sa capacité à désigner et ajouter des personnes à la liste SDN, mais aussi de sa volonté de supprimer des personnes de la liste SDN conformément à la loi. Le but ultime des sanctions n'est pas de punir, mais de provoquer un changement positif de comportement.