Conakry : Après l’audition de Kassory, Dr Diané…plusieurs autres ministres d’Alpha Condé sur la sellette

CONAKRY-Après les auditions, lundi 28 février, de Ibrahima Kassory Fofana et Mohamed Diané, respectivement ancien premier ministre et ex ministre de la Défense, plusieurs autres membres du Gouvernement déchu sont dans le collimateur des officiers enquêteurs de la Direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale.

Au moins cinq anciens ministres vont défiler dès la semaine prochaine devant la gendarmerie, a appris Africaguinee.com, de sources dignes de foi. Les convocations devraient leur être adressées ce week-end, a-t-on appris. Nos sources précisent que les convocations seront d’abord envoyées au premier ministre qui, ensuite, va les répercuter aux concernés.

Trois ministres déjà inculpés…

Depuis la chute du régime d’Alpha Condé, une chape de plomb s’abat sur certains caciques de son régime, avec en toile de fond une interdiction de sortie du territoire national, gel de leurs comptes bancaires et une confiscation de leur passeport.

La junte militaire qui l’a renversé s’est lancée dans une vaste opération de lutte contre la corruption. La Coup de Répression des Infractions Economiques (CRIEF), mise en place à cet effet, a déjà inculpé trois anciens ministres d’Alpha Condé (2010-2020).

Ismaël Dioubaté, Tibou Kamara, ont été inculpés courant février pour "détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, corruption et complicité", dans une affaire impliquant leur ancienne collègue Zénab Nabaya Dramé, accusée de détournement de près de 200 milliards.

L’ancien ministre du budget est placé sous mandat de dépôt à la maison centrale, tandis que l'ex-ministre d'Etat et conseiller spécial d’Alpha Condé est placé sous contrôle judiciaire.

Nous y reviendrons !

Africaguinee.com