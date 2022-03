Biens de l’Etat, sa maison, cas de Dr Naman Keita : Cellou "brocarde" le CNRD…

CONAKRY- Pour son tout premier grand oral depuis qu’il a libéré son domicile privé à Dixinn, Cellou Dalein Diallo, n’est pas passé par le dos de la cuillère pour fustiger la démarche du CNRD, la junte militaire au pouvoir. L’ancien premier ministre qui s’exprimait ce samedi 5 mars 2022, lors d’un rassemblement politique de son parti, a dénoncé un complot dont le seul but était de l’humilier et de porter préjudice à son honneur et à sa réputation. Il se réjouit de « l’échec » de cette entreprise. Bien qu’il ne regrette pas d’avoir soutenu la junte dès les premières heures de son arrivée au Pouvoir, le leader de l’UFDG exprime toutefois sa déception par rapport à la conduite de la transition. Explications.

« L’objectif visé dans cette opération, ce n’était peut-être pas la récupération d’un terrain. C’était d’humilier. Mais cette entreprise d’humiliation a échoué. Parce que grâce à notre communication, tous les guinéens sensibles à l’injustice ont marqué leur soutien à notre égard. Au lieu que nous soyons humiliés, nous avons été grandis parce que les faits sont là. Ils ont mal choisi le dossier (…) Tout le monde a compris. Je ne vais pas insister, je laisse la justice. Le terrain, la maison…ce n’est rien. Ce qui m’intéressait c’est mon honneur. Je suis consultant dans plusieurs organisations internationales, je suis convié à des conférences, je suis vice-président de l’international libéral. Ces gens me font confiance.

Pourquoi m’a-t-on élu devant tous ces cadres ? C’est par confiance. Lorsqu’on affirme dans la presse que je me suis emparé d’un bien de l’État dans des conditions irrégulières, voyez le préjudice que ça m’a fait. Mais ce n’est pas toutes les organisations internationales qui me consultent ou qui m’invitent qui m’intéressait. Ce qui m’intéressait le plus, c’est le peuple de Guinée qui m’a exprimé sa confiance. Lorsqu’on porte préjudice à mon honneur et à la réputation, je ne me fâche jamais, mais là j’étais fâché. Mais Dieu merci, grâce aux explications fournies, les guinéens ont compris que c’était un complot.

Ce que je déplore, c’est de voir cette culture qui est en train s’ancrer dans les pratiques politiques : humilier. J’ai été Premier ministre, avec l’aide de Dieu et grâce à mes collaborateurs, on a travaillé, on a eu des succès et des résultats. Pourquoi aime-t-on humilier les gens ? Même si l’Etat a besoin de ce terrain pour cause d’utilité publique, moi en tant qu’homme politique, je le donne. Je n’accepterai pas d’être indemnisé. Parce que je me suis mis au service de la Guinée et je veux me mettre au service de la Guinée. Ce n’est pas un problème.

Cas de Dr Naman Keita et d'Elhadj Saidou

Il y a des fonctionnaires qui ont rendu d’éminents services à la Nation que je connais. Ils ont occupé de hautes fonctions. Après leur retraite, ils ne sont pas partis, mais ils continuaient de payer leur location, ils ont été traités comme des délinquants, on les a humiliés. Je prends le Dr. Naman Keita, ancien ministre de la santé, membre du bureau politique du RPG arc-en-ciel. Il occupait un bâtiment appartenant au patrimoine bâti, il payait la location, mais on l’a vidé en 24heures. Vous vous imaginez un ancien ministre qui signé au nom du pays être traité de la sorte ? Il était à jour. N’aurait-on pas pu l’appeler pour lui dire : rendez-nous la maison dans trois mois, au lieu de l’humilier.

Je connais Elhadj Saidou Porédaka, c’était un de nos idoles. Un fonctionnaire honnête, brillant qui est resté 51 ans au service de la nation. On ignore tout ce qu’il a fait pour la Nation…on le sort comme ça. Peut-être que tout ça était pour justifier la spoliation et l’humiliation d’une figure politique qui peut gêner des agendas cachés peut-être.

Du soutien au CNRD

On a continué à soutenir le CNRD, j’ai personnellement fait le tour du monde : en France, au Quai d’Orsay, à l’Élysée, aux Nations-Unies, à Bruxelles où j’ai rencontré les premières personnalités de l’Union Européenne auxquelles j’ai dit que le CNRD n’a pas rompu l’ordre constitutionnel. Il était déjà rompu depuis le double scrutin du 22 mars et le hold-up électoral du 18 octobre. Les militaires sont sur la voie de rétablir l’ordre constitutionnel. Je leur ai demandé de soutenir le CNRD et ne pas suspendre leur coopération avec la Guinée. Généralement on me disait : on suspend tous les projets exceptés ceux qui ne touchent pas directement à la population. Mais je leur répondais que tous les projets ont un impact sur la vie des populations.

Je l’ai fait de bonne foi en l’assumant aussi. Mais vous avez vu le traitement injuste qu’on nous a infligé dans la distribution des sièges au CNT. Nous avons déploré. Ici même, on a lancé un appel au colonel Mamadi Doumbouya pour qu’il ne cède pas aux pressions de toute sorte, et d’éviter comme il le dis, les erreurs du passé. Nous savons tous que la principale erreur du passé est d’avoir en 2010 donné le pouvoir à celui qui ne l’avait pas gagné".

A suivre...

Africaguinee.com