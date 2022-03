Ukraine : Doumbouya fait un « geste » en faveur des guinéens pris au piège de la guerre

CONAKRY-Alors que plusieurs Guinéens sont pris au piège de la guerre en Ukraine, le président de la transition vient de faire un geste en leur faveur pour "soulager" leur souffrance.

Pendant que la guerre s'intensifie entre les belligérants russes et ukrainiens, la situation des guinéens bloqués dans ce pays de l'Europe de l'Est inquiète les autorités guinéennes.

Si pour l'heure, fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été signalée au sein de la communauté guinéenne, il faut cependant préciser que certains sont en détresse. Colonel Mamadi Doumbouya vient de débourser un montant de 100.000 dollars en leur faveur. Un geste qui les soulagera sans nul doute.

Récemment, dans une interview accordée à Africaguinee.com, Dr. Morissanda Kouyaté ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale, de l'Intégration Africaine avait rassuré que toutes les dispositions étaient prises pour sauver la vie de nos compatriotes.

« On a créé une cellule de crise au ministère des affaires étrangères ici qui travaille 24h/24h. Nos ambassades ont été mobilisées aussi. Les guinéens de l'Ukraine, de Pologne et de l'Allemagne se sont mobilisés et on travaille ensemble », avait-il déclaré.

