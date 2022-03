Guinée : Kadiatou Dalein Diallo et une cinquantaine de cadres promus à des postes de responsabilité…

CONAKRY-Dans un décret publié ce jeudi, 3 mars 2022 sur les ondes de la télévision nationale, le chef de l'Etat, Colonel Mamadi Doumbouya a nommé plusieurs hauts cadres au Ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Africaguinee.com vous fait découvrir ci-dessous les promus.

1- Inspecteur général, monsieur Mory Fodé Diané précédemment inspecteur régional de l'environnement et du développement durable de Faranah

2- Inspecteur général adjoint : monsieur Oumar Diakité précédemment consultant en développement durable

3- Directrice générale du Bureau de Stratégie et du Développement (BSD): madame Kadiatou Dalein Diallo précédemment cheffe section étude et analyse des politiques, projets et programmes

4- Directeur général adjoint du Bureau de Stratégie et du Développement (BSD): monsieur Gnonga Touré spécialiste en gestion de projets précédemment chef de section cadre de vie, surveillance et observation environnementale

5- Directeur national des pollutions, nuisance et changement climatique : monsieur Ibrahima Sory Cissé précédemment directeur exécutif du Conseil National de Gestion des Produits et Substances Chimiques

6- Directrice nationale adjointe des pollutions, nuisances et changement climatique : madame Oumou Doumbouya environnementaliste précédemment directrice nationale adjointe des pollutions, nuisances et changement climatique.

7- Directeur national des Forêts et de la faune : monsieur Mohamed Fofana précédemment directeur national adjoint par intérim de la direction nationale des forêts et de la faune

8- Directeur national de l'assainissement et du cadre de vie : monsieur Mory Fodé Traoré aménagiste est nommé directeur national adjoint de l'assainissement et du cadre de vie

9- Directrice nationale adjointe de l'assainissement et du cadre de vie : madame Paulette Yaradouno aménagiste précédemment en service à la direction nationale des pollutions, nuisances et changement climatique

10- Directeur général des conservateurs de la nature : monsieur Alpha Iliass Diallo précédemment directeur général adjoint par intérim du corps des conservateurs de la nature

11- Directeur général adjoint des conservateurs de la nature : monsieur Pierre Kabinet Kamano précédemment directeur général par intérim du corps des conservateurs de la nature

12- Directeur du centre national de surveillance, d'observation environnementale: monsieur Mohamed Alas Sylla précédemment directeur national adjoint de la surveillance et d'observation environnementale

13- Directeur national adjoint du centre national de surveillance et d'observation environnementale : monsieur Alpha Oumar Bah précédemment chef de division protection de la nature à la direction des pollutions, nuisances et changement climatique.

14- Directeur du centre national de protection du milieu marin et des zones côtières : monsieur N'gaye Camara précédemment directeur national adjoint par intérim du service du milieu marin et des zones côtières

15- Directeur adjoint du centre de protection du milieu marin et des zones côtières : monsieur Mamadou Camara précédemment chef de département zones côtières au service du milieu marin et des zones côtières,

16- Directeur du centre national de gestion des catastrophes et des urgences environnementales : monsieur Alassane Barry ingénieur électro technicien précédemment directeur adjoint du centre national de gestion des catastrophes et des urgences environnementales

17- Directrice adjointe au centre national de gestion des catastrophes et des urgences environnementales : madame Fatoumata Keita précédemment au département suivi, évaluation et renforcement au bureau guinéen d'étude et d'évaluation environnementale,

18- Directeur général de l'agence guinéenne d'évaluation environnementale : monsieur Mouloukou Souleymane Sidibé précédemment directeur point focal des affaires administratives et des relations publiques de la société Comic Africa Holding

19- Directeur général adjoint de l'agence guinéenne d'évaluation environnementale : monsieur Cécé Jérôme Kpoghomou précédemment chef de département évaluation des projets mines et carrières au bureau guinéen d'étude et d'évaluation environnementale

20- Directeur général de l'agence guinéenne de promotion de la technologie, du bureau digesteur : Prof. Mamadou Saliou Boiro chercheur précédemment chef du projet biogaz

21- Directrice générale adjointe de l'agence guinéenne de promotion de la technologie du bio digesteur : madame Aminata Sylla ingénieure en chimie cheffe section établissement classé à la direction nationale des pollutions, nuisances et changement climatique

22- Directeur général de l'Office guinéen des parcs nationaux et réservés de faune : monsieur Aboubacar Samoura précédemment conservateur en chef du parc national du haut Niger à Faranah

23- Directrice générale adjointe de l'Office guinéen des parcs nationaux et réserves : madame Watta Camara précédemment directrice générale du centre forestier de N'Zérékoré

24- Directeur général de l'Office guinéen de bois : monsieur Sidiki Kourouma précédemment chef de division étude et analyse des projets, programmes au Bureau de Stratégie et du développement (BSD)

25- Directeur général adjoint de l'Office guinéen de bois : monsieur Mohamed Condé précédemment directeur national par intérim des forêts et de la faune,

26- Directeur général du centre d'études et de gestion de l'environnement des monts Nimba- Simandou : monsieur Oyé Justin Bilivogui précédemment chef section préfectorale des zones et forêts de Dalaba

27- Directeur général adjoint du centre d'études et de gestion de l'environnement des monts Nimba- Simandou : monsieur Mory Douno précédemment coordinateur en chef Simandou sud au centre d'études de gestion de l'environnement des monts Nimba-Simandou à Beyla

28- Directeur du centre de restauration et d'aménagement intégré du massif du Fouta Djalon : Dr. Saliou Dabo précédemment en service au laboratoire d'analyse environnementale

29- Directeur du laboratoire d'analyse environnementale : monsieur Aboubacar Kaba précédemment responsable du laboratoire d'analyse environnementale

30- Secrétaire exécutif du conseil national de l'environnement et du développement durable : madame Halimatou Tandéka Diallo, confirmée

31- Secrétaire exécutif de l'autorité nationale désigné du fonds vert pour le climat : monsieur Pierre Lamah précédemment point focal développement durable

32- Secrétaire exécutif du conseil national de gestion des substances chimiques : monsieur Bangaly Dioumessi précédemment directeur national des pollutions, nuisances et changement climatique

33- Secrétaire exécutif du comité national sur les changements climatiques : monsieur Saidou Doumbouya précédemment directeur national du cadre de vie surveillance et observation environnementale,

34- Inspecteur général de l'environnement et du développement durable de Boké : monsieur N'Faly Camara précédemment chargé des eaux et forêts, point focal urgences et catastrophes naturelles à Boké

35- Inspecteur régional de l'environnement et du développement durable de Kindia : monsieur Boubacar I Diallo précédemment directeur de l'environnement et durable de Gueckédou

36- Inspecteur régional de l'environnement et du développement durable de Mamou: monsieur Ibrahima Kalil Camara précédemment inspecteur régional de l'environnement et développement durable par intérim de Kankan,

37- Directeur communal de l'environnement et du développement durable de Ratoma : monsieur Aboubacar Camara précédemment chef section assainissement et cadre de vie à la direction communale de l'environnement et du développement durable de Ratoma

38- Directeur préfectoral de l'environnement et du développement durable de Forécariah : monsieur Sékou Camara précédemment chef section environnement à la direction préfectorale de l'environnement et du développement durable de Forécariah,

39- Directeur préfectoral de l'environnement et du développement durable de Kindia : monsieur Fara Kamano précédemment chef du bureau de stratégie et du développement de N'Zérékoré,

40- Directeur préfectoral de l'environnement et du développement durable de Boké : monsieur Paul Camara administrateur civil précédemment chef section assainissement et cadre de vie à la direction préfectorale de l'environnement et du développement durable de Boké

41- Directeur préfectoral de l'environnement et du développement durable de Boffa : monsieur Péma Toupou précédemment directeur préfectoral de l'environnement et du développement durable par intérim de Boffa

41- Directeur préfectoral de l'environnement et du développement durable de Fria : monsieur Tamba Maurice Tolno précédemment chef section environnement de Fria

42- Directrice préfectorale de l'environnement et du développement durable de Koundara : madame Djénabou Manet administratrice civile conservatrice précédemment cheffe section environnement à la direction préfectorale de l'environnement et du développement durable de Koundara

43- Directrice préfectorale de l'environnement et du développement durable de Labé : madame Djamilatou Diallo précédemment directrice préfectorale de l'environnement et du développement durable de Pita

44- Directeur préfectoral de l'environnement et du développement durable de Mamou : monsieur Ibrahima Keita précédemment chef section environnement à la direction préfectorale de l'environnement et du développement durable de Mamou

45- Directeur préfectoral de l'environnement et du développement durable de Faranah : monsieur Souleymane Soumah précédemment chef de poste OGUIB

46- Directeur préfectoral de l'environnement et du développement durable de Mandiana: monsieur Amadou Kane Keita précédemment chef section environnement à la direction préfectorale de l'environnement et du développement durable de Mandiana

47- Directeur préfectoral de l'environnement et du développement durable de Kérouané : monsieur Mamadouba Fofana précédemment chef unité, brigade conservateur de la nature à Kérouané

48- Directeur préfectoral de l'environnement et du développement durable de N'Zérékoré : monsieur Pépé Léon Mamy précédemment chef section environnement à la direction préfectorale de l'environnement et du développement durable de N'Zérékoré

49- Directeur préfectoral de l'environnement et du développement durable de Lola : monsieur Moussa Soropogui précédemment chef section environnement à la direction préfectorale de l'environnement et du développement durable de Lola

50- Directeur préfectoral de l'environnement et du développement durable de Beyla : monsieur Alain Akoï Koïvogui précédemment chef antenne aires protégées de Gougoulou, préfecture de Macenta.