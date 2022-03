Exclusif, grogne des contractuels : ce qu’on ne vous a pas dit jusque-là…

CONAKRY-Alors que la grogne des enseignants contractuels s’intensifie à travers tout le pays, sur fond de boycott des cours, le ministre de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation vient d’apporter une précision de taille. Comment en est-on arrivé là ?

Au prime à bord, il faut préciser qu’il y a eu une liste de 8713 d’enseignants contractuels qui avait été soumise au ministère de l’enseignement pré-universitaire à la demande de celui-ci dans le but de combler le déficit d’enseignants dans les établissements qui sont dans le besoin.

De cette première liste, beaucoup de cas d’erreurs et d’omissions ont été révélés par les contractuels. Il fallait donc refaire une deuxième liste après avoir corrigé tous les manquements. Après correction, ce chiffre a triplé. De 8713, l’on s’est retrouvé à 25 000 enseignants contractuels, selon le ministre Guillaume Hawing joint par Africaguinee.com, ce vendredi 4 mars 2022.

« Ces enseignants contractuels demandent une intégration à la fonction publique sans le concours sauf que le concours, c’est le ministère de la fonction publique qui en les compétences » a-t-il entamé. Mais de quoi s’agit-il ?

« Il y avait une liste de 8713 enseignants contractuels qui avait été soumise au ministère. Celle-ci comportait des erreurs et des omissions. Après ils (enseignants contractuels) ont retravaillé sur une autre. Ils sont revenus avec une liste de 25 000 personnes qu’ils ont présentée. Et après ils demandent une intégration à la fonction publique sans le concours. Notre domaine d’intervention se limite à faire des propositions, on exprime le besoin. Maintenant pour l’intégration, c’est à la fonction publique. Ce n’est pas de notre domaine. Sinon je compatis, je sais qu’ils travaillent, il y a des bénévoles, mais dès lors qu’on demande une intégration à la fonction publique, ça dépasse notre compétence » a coupé Guillaume Hawing.

Faut-il rappeler que depuis lundi 28 février, ces enseignants contractuels continuent leur mouvement de protestation à travers tout le pays. Après Conakry en début de semaine, Kindia, Labé, Guéckédou, Faranah, Boké et Kankan ont rejoint le mouvement de protestation avec pour slogan, « non au concours ».

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

