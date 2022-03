Mamou : l’UFDG « empêché » de mener ses activités à Kégnéko…

MAMOU-Dans le cadre de la redynamisation de ses structures, le parti Union des forces Démocratiques de Guinée (UFDG), a annoncé début février, sa volonté de mettre en place des comité « politico citoyens » pour veiller à la réussite de la transition. Selon nos informations, la formation politique dirigée par Cellou Dalein Diallo a entamé ce travail.

Sauf qu’à Mamou, les dirigeants locaux du parti se sont heurtés à certains endroits, à l’opposition de certains administrateurs territoriaux, nommés par le CNRD, la junte militaire au Pouvoir en Guinée. Une mission de la fédération UFDG de Mamou a été empêchée ce mercredi 02 mars 2022 de dérouler ses activités à Kegneko.

« Nous avons commencé depuis le 26 février, un programme de remobilisation et redynamisation des structures du Parti dans les 13 sous-préfectures de Mamou. Hier, on avait un programme sur Kegneko et Dounet.

Mais pour Kegneko, on nous a fait savoir que si on n’a pas un ordre de mission signé par le préfet de Mamou, il ne sera pas possible de faire quoi que ce soit là-bas. A la gendarmerie, on nous a fait savoir qu’il était hors de question de se mobiliser sans un papier signé par le préfet », a confié à Africaguinee.com un haut dirigeant de l’UFDG à Mamou.

Est-ce un mauvais signal ? « Oui », pense notre interlocuteur, qui précise qu’ils se retrouveront pour tirer les conséquences. « Nous allons nous retrouver pour plancher autour de cela. Parce qu’on ne va pas accepter de telles choses ici. C’est déjà des mauvais signes qui commencent ici », a-t-il averti.

A suivre…

Habib Samaké

Correspondant régional

D’Africaguinee.com