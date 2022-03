Déguerpissement de Cellou-Sidya et Cie : Mamadi Doumbouya s’exprime…

CONAKRY-Mamadi Doumbouya, le chef de la transition guinéenne, s’est prononcé ce jeudi 3 mars 2022, sur les premiers déguerpissements grandeur-nature, dans le cadre de la récupération des domaines de l’Etat.

Alors que Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré, protestent devant la justice contre cette opération (qui les a visé) , le dirigeant guinéen exprime sa satisfaction et félicite les acteurs qui se sont impliqués dans l’exécution de ce programme.

A en croire le porte-parole du Gouvernement, Mamadi Doumbouya a « fait part de sa grande et réelle satisfaction pour le calme et la sérénité observés lors des premières exécutions des mesures prises par le CNRD et le patrimoine bâti relative à la récupération des domaines de l’Etat ».

Ousmane Gaoual Diallo, soutient le président de la transition a félicité tous les intervenants dans cette opération grandeur-nature pour leur "professionnalisme".

52 résidences, -y compris celles de Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré-, ont été récupérées depuis le début de la seconde vague. Le CNRD n’entend pas se limiter en si bon chemin. Le processus enclenché se poursuivra, a assuré Mamadi. Doumbouya.

« Il (Mamadi Doumbouya)a réitéré sa détermination à poursuivre l’opération jusqu’à son terme dans le respect de la procédure et de l’examen minutieux des dossiers au cas par cas », a précisé Ousmane Gaoual Diallo.

A suivre…

