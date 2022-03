Crise ukrainienne : Pourquoi le Maroc n’a pas participé au vote de l’Assemblée générale de l’ONU ?

NEW-YORK- Le Royaume du Maroc n’a pas pris part au vote de la Résolution de l’Assemblée générale des Nations-Unies qui fait injonction à la Russie de retirer ses troupes armées du territoire ukrainien.

Le Maroc réitère ainsi sa position de neutralité et au principe de non recours à la force comme moyen de résolution des conflits internationaux.

A travers une note, le Ministère des Affaires étrangères du Royaume a exprimé son regret face à l’escalade militaire qui a fait à ce jour des centaines de morts, des milliers de blessés et qui a causé des souffrances humaines des deux côtés de protagonistes. Ce conflit impacte l’ensemble des populations et des États de la région et au-delà, précise le Département en charge de la diplomatie marocaine.

"La non-participation du Maroc ne saurait faire l’objet d’aucune interprétation par rapport à sa position de principe concernant la situation entre la Fédération de Russie et l’Ukraine, telle que réaffirmée dans le Communiqué du 26 février 2022", explique le communiqué du Ministère dirigé par Nasser Bourita, qui précise également que le Maroc continue à suivre avec inquiétude et préoccupation l’évolution de la situation entre l’Ukraine et la Fédération de Russie.

Le pays du Roi Mohmmed VI rappelle aussi que, conformément à la Charte des Nations-Unies, les membres de l’organisation se doivent de régler leurs différends par des moyens pacifiques et selon les principes du Droit International.

"Le Royaume du Maroc a toujours œuvré pour favoriser le non recours à la force pour le règlement des différends entre États. Il appelle à la poursuite et à l’intensification du dialogue et de la négociation entre les parties pour mettre fin à ce conflit et encourage toutes les initiatives et actions à cette fin", précise le même communiqué du Ministère marocain des Affaires étrangères.

A rappeler que malgré sa non-participation au vote de cette Résolution, le Maroc a répondu favorablement à l’appel du Secrétaire général de l’ONU, en apportant une contribution financière aux efforts humanitaires des Nations-Unies.



