Dixinn : C'est fait ! Cellou Dalein Diallo quitte sa maison…

CONAKRY- C'est fait ! Cellou Dalein Diallo, président de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a quitté sa résidence privée sise à Dixinn, dans la proche banlieue de Conakry.

Après le verdict du tribunal ce matin, l’ancien premier ministre est venu à son domicile à bord de son véhicule de commandement. Il a passé quelques minutes à l’intérieur avant de ressortir...puis quitter la maison où il a habité pendant 17 ans d’emblée. Ses avocats ont promis d'interjeter appel.

Des agents de maintien d'ordre ont aussitôt investi les lieux bouclant toutes les issues et, intimant aux militants visiblement survoltés de quitter les lieux. Mais les quelques rares qui ont refusé d'obtempérer, ont scandé des slogans hostiles à la junte et son chef le Colonel Mamadi Doumbouya.

« Doumbouya zéro » ou « Doumbouya a échoué », ce sont là les slogans que ces partisans Cellou Dalein Diallo ont scandé. Ils se disent déçus par le Colonel Mamadi Doumbouya et jurent de lui rendre la monnaie de sa pièce.

« Nous allons rester ici. Le Colonel Doumbouya nous a déçus. Nous l'avons grandi et il vient de nous rabaisser mais il s'est fait tomber lui-même…. Alpha Condé est venu nous trouver et il est reparti. Ce qu'il veut, nous allons le faire. Nous n'avons peur de rien et nous sommes derrière Dalein pour toujours », a hurlé Monaco Barry visiblement abattu par le départ de son leader.

Dans ce climat de débandade, Alpha Bacar Diallo, un autre militant de Cellou Dalein Diallo a laissé éclater sa colère. Il n'a pas manqué de lancer un message à l'unisson pour barrer la route aux velléités de la junte d’instaurer une « dictature ».

Peu après le départ de Cellou Dalein Diallo de son domicile, une forte délégation du CNRD a débarqué sur les lieux, histoire de s'assurer que le président de l'UFDG a bel et bien quitté.

Conduite par le chef d'Etat major de l'armée, Colonel Sadiba Koulibaly accompagné de Balla Samoura Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale et de Mohamed Doussou Traoré, directeur général du patrimoine bâti public, la délégation a effectué le déplacement pour constater l'effectivité du départ de Cellou Dalein Diallo.

Dans la foulée, des questions ont été posées à l'huissier de justice qui a confié à la délégation que tout s'est passé dans les règles de l'art. C'est après cet exercice que la délégation a quitté sans piper mots à la presse.



A suivre…

