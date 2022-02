Conakry : De violents affrontements entre Bambéto et Hamdallaye…

CONAKRY- C'est le qui-vive et le sauve qui peut en ce moment sur le tronçon Bambéto-Hamdallaye. La circulation est coupée sur cette partie de l’axe « Le Prince » à cause des échauffourées qui ont éclaté entre des agents de maintien d'ordre et des jeunes chauffés à bloc.

La tension est montée d'un cran juste après le déguerpissement des anciens Premiers ministres (Cellou Dalein Daillo et Sidya Touré) de leurs domiciles, situés respectivement à Dixinn et à la Minière.

Des jeunes mécontents ont pris d’assaut une partie de la route Le Prince où des pneus ont été brûlés et des barricades érigées sur la chaussée.

Massivement mobilisés tout au long de la route, les agents de maintien d'ordre dépêchés pour stopper toute tentative de protestation ont fait usage des bombes lacrymogènes, pour disperser les manifestants.

Témoin de ces scènes de violences observées entre Bambéto- Hamdalaye, Thierno Mamou Barry soutient que la situation reste tendue.

« Entre Hamdallaye et Bambéto ça ne circule pas. Sur la route, il y a des agents de maintien d'ordre. J'ai vu plus de quinze (15) pick-ups. En allant vers l'aéroport juste au niveau de la mosquée, il y a un pick-up de la gendarmerie mais il n'y a pas de problème. De Koloma jusqu'à Bambéto, tout va bien de ce côté.

Maintenant de Bambéto jusqu'à Gnariwada, c'est là que ça chauffe. Aucun véhicule ne passe parce que la route est barricadée. Il y a eu des affrontements entre les jeunes qui jetaient les pierres et les forces de l'ordre ont réagi en tirant les gaz lacrymogènes », a indiqué ce témoin.

Pour l’heure, ni la police, ni la gendarmerie n’a fourni de bilan par rapport aux violences ayant secoué ce lundi 28 février 2022, la capitale. Ces heurts sonnent la fin de l’idylle entre la junte au pouvoir en Guinée depuis le 05 septembre et une partie de cet axe.

A suivre…

Africaguinee.com