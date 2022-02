Cellou et Sidya quittent leurs domiciles: la première décision du CNRD...

CONAKRY- C’est désormais officiel ! Les militaires au pouvoir en Guinée ont réussi à faire plier les anciens premiers ministres Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo, deux importantes figures politiques du pays.

Les leaders de l’UFR et de l’UFDG ont libéré leurs domiciles respectifs, sis à la Minière et à Dixinn Port, ce lundi 28 février 2022. Ils n’ont pas emporté grand-chose avec eux. Juste quelques livres et objets « précieux ».

Après leur départ « accéléré » par la décision de la juge des référés qui leur a demandé de « mieux se pourvoir », le CNRD a dépêché une délégation au niveau des deux résidences respectives. Les Colonels Sadiba Koulibaly et Balla Samoura sont venus s’assurer de l’effectivité de leur départ et donner des instructions.

Première décision : Les clefs des deux maisons ont été remises au Patrimoine Bâti Public. Un huissier de justice a fait l’état des lieux pour recenser les biens trouver sur place.

« On souhaite que les choses se passent bien et qu’on soit là juste pour encadrer et sécuriser vos différentes activités et que ça ne soit pas nous qui jouons le rôle d’huissier », a lancé le colonel Balla Samoura, au domicile de Cellou Dalein Diallo, avant de quitter les lieux.

A suivre...

