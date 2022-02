Cellou Dalein Diallo précise : "J'ai libéré provisoirement ma résidence…"

CONAKRY- C’est la toute première réaction de Cellou Dalein Diallo. Le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a réagi suite à la décision rendue ce lundi 28 février 2022 par le tribunal de Dixinn, dans le différend qui l’opposait au patrimoine bâti.

« J'ai pris acte de la décision du juge des référés qui s'est déclaré incompétent en dépit des arguments développés par mes avocats. Cette décision est un déni de justice au regard du droit positif guinéen en vigueur », a réagi l’ancien premier ministre.

Néanmoins, Cellou Dalein Diallo, précise avoir libéré provisoirement sa maison, alors que ses avocats avaient annoncé dans la matinée qu’ils allaient interjeter appel.

« J'ai libéré provisoirement ma résidence en attendant l'issue de la procédure judiciaire au fond que mes avocats viennent d'engager », a-t-il souligné.

Alors que plusieurs endroits de la capitale sont sous tension, le leader de l’UFDG appelle à la sérénité et à ne pas céder à la provocation.

« Je remercie ceux et celles qui m'ont exprimé leur sympathie et leur solidarité. Je leur demande de rester sereins et de ne pas céder à la provocation », a appelé M. Diallo.

A suivre…

