Ultimatum du Patrimoine Bâti: Ce qui prévaut aux domiciles de Cellou et Sidya Touré…

CONAKRY- L’ultimatum donné par le patrimoine bâti aux anciens Premiers ministres Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré, pour quitter leurs résidences, arrive à expiration ce lundi 28 février à 10h. L’armée est consignée dans les garnisons jusqu’à nouvel ordre.

Ces deux importantes figures politiques qui contestent la sommation qui leur a été adressée ont assigné l’Etat en justice. La décision est attendue ce lundi 28 février au tribunal de première de Instance de Dixinn. En attendant, tous les yeux sont rivés vers les résidences des deux dirigeants politiques. A quelques heures de l’expiration de l’ultimatum, qu’est-ce qui prévaut aux domiciles des leaders de l’UFDG et de l’UFR ?

A Dixinn Port où se trouve la maison de Cellou Dalein Diallo, rien ne laisse présager un de déguerpissement dans l’immédiat. Un journaliste d’Africaguinee.com qui s’est rendu ce soir au domicile du leader de l’UFDG a constaté que tout est clame, comme d’habitude. On n’a pas non plus constaté un dispositif sécuritaire sur les lieux. M. Diallo ne semble pas avoir "plié bagages"

Autres endroits, autres réalités...

Les partisans de Sidya Touré semblent être en alerte. A la Minière, où se trouve la verdoyante et imposante villa de M. Touré, plusieurs de ses supporters s’y sont rendez-vous ce soir. Selon nos informations, le leader de l’UFR s’est entretenu avec eux, a-t-on appris. Sur des images amateures qui ont circulé sur la toile, on voit M. Touré arrêté au milieu d’un groupe de jeunes dans le jardin. Là également, Sidya Touré n'a pas plié bagages.

A suivre…

Africaguinee.com