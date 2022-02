Kassi Brou et Annadif à Conakry : Les premières annonces des émissaires de l'Onu et de la Cedeao

CONAKRY-Alors que les rapports sont de plus en plus tendus entre le CNRD, la junte militaire en Guinée, et une partie de la classe politique guinéenne, une mission conjointe ONU-CEDEAO est arrivée à Conakry dans la soirée de ce dimanche, 27 février 2022.

Elle est conduite par Jean Claude Kassi Brou, président de la commission de la CEDEAO et Mahamat Saleh Annadif représentant du Secrétaire Général des Nations-Unies, en Afrique de l’Ouest et du Sahel.

Vénus évaluer le processus de la transition en cours en Guinée, ces émissaires ont été accueillis à l'aéroport International Ahmed Sékou Touré par Dr. Morissanda Kouyaté ministre guinéen des Affaires Étrangères.

« Nous sommes là dans le cadre d'une mission de la CEDEAO et des Nations-Unies pour rencontrer les autorités guinéennes pour faire le point de la situation. Un certain nombre d'actions ont été menées et nous allons échanger avec les autorités pour voir un peu, où est-ce que nous en sommes. La mission du côté de la CEDEAO verra la participation du président du conseil des ministres de la CEDEAO, le ministre des affaires étrangères du Ghana qui sera là également. Avec les Nations Unies, nous allons comme nous l'avons fait la dernière fois, avoir des entretiens avec les autorités », a indiqué Jean Claude Kassi Brou, président de la commission de la CEDEAO, à sa descente d’avion.

Mahamat Saleh Annadif, l’envoyé spécial de l’ONU en Afrique de l’Ouest a abondé dans le même sens, espérant que la mission débouchera sur de bonnes impressions.

« Nous nous retrouvons à Conakry pour continuer les échanges que nous avons toujours eus avec les autorités de la transition. Comme l'a dit le président de la Commission, un certain nombre de choses sont accomplies. Les Nations-Unies viennent toujours en appui à la sous-région, notamment la CEDEAO. Et donc, nous avons estimé que cette mission conjointe vient à point nommé, faire le point. Et nous osons croire qu'on partira comme toujours avec des impressions qui vont nous permettre d'aller de l'avant », espère l'émissaire des Nations-Unies.

Depuis le 05 septembre 2021, la Guinée est plongée dans une transition dont la durée n’est toujours pas connue. Conakry est suspendu de toutes les instances de décisions de la Cedeao. Les dirigeants de l’organisation sous-régionale ont déploré début février dernier, l’absence d’un calendrier pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel. C’est dans ce contexte que cette mission arrive à Conakry. Le ministre guinéen des affaires étrangères a indiqué que la Guinée tend la main aux institutions internationales pour que cette transition soit la dernière.

« Nous tendons la main à la CEDEAO, à l'Union Africaine et aux Nations-Unies pour que cette transition soit la dernière en Guinée. Donc, on compte sur leur appui et leur aide », a indiqué Dr. Morissanda Kouyaté.

Les échanges proprement-dits démarreront demain lundi, 28 février 2022 entre les autorités guinéennes et la mission conjointe CEDEAO-Nations Unies.

A suivre…

Africaguinee.com