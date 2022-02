Aidez Binta Laly Sow à sortir de la précarité en soutenant le projet "Un toit pour Binta"

CONAKRY- Binta Laly Sow n’est plus à présenter aux guinéens. Cette virtuose de la musique pastorale guinéenne, a une carrière professionnelle riche de 50 ans. A travers ses chansons, ses mélodies, sa voix sublime, Binta Laly Sow a égayé des générations.

Paradoxalement, son niveau de vie actuel n’est pas à la hauteur de son talent et de cette riche carrière. Sans toit et avec des moyens de subsistance aléatoires et précaires, elle mène une vie d’indigente. Si rien n'est fait pour Binta Laly Sow, cette icône de la musique pastorale Peulhe risque fort de tomber inévitablement dans la dépendance totale. C’est justement pour lui éviter une telle issue qu’en fin 2020, le blogueur Alimou Sow, le journaliste indépendant Abdoulaye Sadio Diallo et Mamoudou Maz Diallo, ont initié un projet humanitaire dénommé « Un toit pour Binta ».

Le but est de lui financer une source de revenus durables pour un minimum de sécurité à la retraite pour vivre dignement. Les revenus envisagés devraient lui permettre de couvrir ses besoins essentiels de se loger, se nourrir, s’habiller et se soigner sans qu’elle ne soit obligée de chanter ou de mendier.

"Pour minimiser les risques d’investissement et faciliter la gestion, il a été décidé de lancer un projet immobilier. Bien que relativement coûteux et long à réaliser, un projet immobilier offre toutes les garanties pour le caractère durable des revenus. Il consiste à acquérir une parcelle de terre à Conakry pour construire un logement capable de générer trois (3) millions de franc guinéen au minimum par mois. Les frais du loyer seront reversés à Binta Laly Sow à vie", explique les initiateurs du projet.

Le coût de réalisation du projet inclut les charges de mobilisation des fonds d’investissement, l’achat du terrain, l’ingénierie, les matériaux et les travaux de construction. Une estimation du coût total du projet, y inclus la parcelle, donne le chiffre de d'un milliard cent quatre-vingt-cinq millions de francs guinéens (1 185 000 000 GNF). Il s'agira d'une maison de moyen standing située dans l'agglomération de Conakry. Un appartement d'habitation sera réservé à Binta Laly Sow.

"Pour financer ce projet, la méthodologie adoptée est d’utiliser principalement le talent de l’artiste pour mobiliser le capital nécessaire à investir. Concrètement, il s’agit d’accompagner Binta Laly Sow à composer un album spécial de 5 à 7 titres qui sera vendu à un « prix humanitaire ». Un concert dédicace sera organisé pour présenter l’album et une série d’actions suivront pour maximiser les revenus : réalisation d’un clip vidéo, placement des morceaux sur des plateformes d’écoute en ligne, autres concerts, vente de produits dérivés...".

Récemment interrogée par la rédaction d'Africaguinee.com, la chanteuse Binta Laly Sow avait lancé un appel à toutes les personnes de bonne volonté pour lui venir en aide afin qu'elle puisse avoir une vie décente pour le restant de sa vie. Elle avait aussi remercié les initiateurs du projet.

"Mamadou Alimou Sow, Abdoulaye Sadjo, Lamine Guirassy, Mamoudou Maz Diallo ont initié un projet pour me venir en aide afin que je puisse avoir une maison où habiter parce que je vis toujours en location. Je les remercie infiniment pour leur geste envers ma personne. Dans le cadre de ce projet qui consiste à m'aider à avoir un toit et une meilleure vie pour le restant de ma vie, je dois sortir un album le 12 mars 2022 au palais du peuple, tout le monde est invité. Je demande de l'aide à toutes les personnes de bonne volonté pour que je puisse avoir une maison et une vie meilleure pour le restant de mes jours", avait lancé la chanteuse Binta Laly Sow.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : 00224 666 134 023