Urgent : l’armée consignée dans les garnisons jusqu’à nouvel ordre…

CONAKRY- L’annonce a été faite ce samedi 26 février 2022 dans la soirée par le chef d’Etat-major Général des Armés, Colonel Sadiba Koulibaly.

A compter du dimanche 27 février 2022 à 16h 00, tous les militaires de l’armée de terre, de l’air et de mer, sont consignés dans les garnisons jusqu’à nouvel ordre.

Le chef de l’armée guinéenne indique que les commandants d’unité sont instruits de faire remonter les situations de prise d’armes de leurs unités respectives toutes les 3h au poste de commandement inter-armé élargi de l’Etat-major général des armées.

« Tout manquement à ces instructions engagera la responsabilité de l’auteur », a averti le colonel Sadiba Koulibaly.

Cette mesure intervient alors que l’ultimatum donné par le CNRD aux occupants de la cité ministérielle arrive à terme le 28 février 22. Pire, les rapports entre la junte et les acteurs politiques et une partie de la société civile sont de plus en plus pollués.

En début de semaine, le Comité de national du rassemblement pour le développement (CNRD) avait tapé du poing sur la table devant une brochette de responsables politiques reçus dans un camp militaire.

Devant leurs ses hôtes, des dirigeants du CNRD avait déclaré avoir appris qu’il y a des leaders politiques qui font des démarches nocturnes pour distribuer de l’argent pour pousser les populations à sortir dans la rue.

