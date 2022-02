Guinée : Aliou Bah sort un "plan" pour sortir de la Transition en 20 mois

CONAKRY-Alors que six mois après le coup d’Etat, la junte militaire en Guinée tergiverse dans la définition de la durée de la transition, Aliou Bah a dévoilé ce samedi 26 février 2022, un plan détaillé portant sur le processus électoral de la transition en cours pour un retour à l’ordre constitutionnel.

Le Président du Mouvement démocratique Libéral préconise une transition de 20 mois, dont 10 qui seront consacrés à l’élaboration du Fichier électoral biométrique complètement assainie. Il énumère 16 étapes qui sont incontournables pour y arriver.

DU FICHIER ELECTORAL 293 jours/ environ 10 mois

Pour le MoDeL, l'option du CNRD en faveur d'une refonte systématique du fichier électoral contribue à l'atténuation de la polémique qui a longtemps gangrené le paysage politique national. Le consensus qui se dégage en faveur de cette Refonte du fichier permet certainement de rassembler les acteurs politiques autour de l'essentiel, estime Aliou Bah. Il propose :

Le choix d'une procédure claire et consensuelle de refonte du fichier électoral existant,

Le choix d'un opérateur technique compétent et crédible disposant d'un logiciel moderne, performant et adapté en termes de sécurité, de sincérité et de fiabilité ;

L'identification et le recrutement d'opérateurs techniques conscients et compétents et leur formation ;

Le traitement exhaustif, transparent et équitable des données des électeurs au site central et la sécurisation des données personnelles des électeurs et du site de traitement des données,

La couverture et l'enregistrement équitable des électeurs sur tout le territoire national par les agents opérateurs de saisie ;

La production sécurisée des documents électoraux.

« Globalement et à titre purement indicatif, la durée minimale de l'opération de recensement des électeurs jusqu'à l'impression des listes définitives et cartes d'électeurs (intérieur et extérieur du pays) sera de 293 jours soit 10 mois environ » a expliqué Aliou Bah. Le plan dévoilé par l’acteur politique se fera en 16 étapes.

« En 293 jours, moins de 10 mois on aura déjà préparé tout ce qui est nécessaire pour aborder la première élection en République de Guinée. Les élections peuvent se suivre dans un intervalle de 4 mois, car la charte de la transition précise les élections vont commencer par les locales, législatives et présidentielles. Au cours de 10 mois, on aura organisé toutes ces élections locales et nationales. C’est-à-dire, cumuler la période d’organisation et celle préparation. Au total, on a 20 mois pour organiser et sortir complètement de la transition. Cela est faisable » pense le président du Model.

DE L'ORGANE DE GESTION DES ELECTIONS

Et pour ce qui est de l’organe chargé de gérer tout le processus électoral, le parti dirigé par Aliou Bah pense qu’une exigence d'un Organe de gestion des élections indépendant, neutre et apolitique (Conseil National Electoral) s’impose en République de Guinée vu que le ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation ainsi que la CENI ont par le passé, montré leur limite. Cet organe doit se composer comme suit :

L’Administration du CNE 5 : membres (1 président, 2 vice-présidents, I questeur, et 1 rapporteur) et six départements techniques : Tous doivent être des techniciens. Leur recrutement doit se faire sur des critères de compétence, de probité morale, d’engagement et de patriotisme.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 114