Dabola : Le destin singulier de Fanta Cissé, vulcanisatrice...

DABOLA- Espoir d’une grande famille, Sayon Cissé est une femme au destin atypique ! Courageuse et très engagée, cette jeune femme appris le métier de vulcanisation dès l’âge de 5 ans, auprès de son feu papa « vulcanisateur ».

Sayon abandonne l’école en 4ème année pour venir aider son papa dans son atelier pour la prise en charge de la famille. Après le décès de son père, elle hérite sans complexe de son métier et reprend l’atelier. Aujourd’hui, elle est presque l’unique espoir de toute une fratrie.

Son histoire est singulière. Son atelier se trouve au rond-point de Dabola. A la voir, on est d’abord frappé par son physique. Depuis des années, elle pratique la vulcanisation, un métier généralement exercé par des hommes. Des difficultés ? Il y en a certes, mais elle les affronte avec courage. Le travail qu’elle exerce nécessite énormément d’efforts et d’énergie. Ce qui n’est pas sans conséquences sur sa santé. Rencontrée par Africaguinee.com, elle raconte son parcours

« J'ai été scolarisée jusqu’en 4ème année. Mais j'ai dû abandonner les études vue nos conditions de vie en famille qui étaient modeste. Mon père a deux femmes et 10 enfants dont neuf filles et un garçon qui est aussi maladif. Même pour manger, il faut quelqu'un pour l'aider. C'est à cause de cette charge, j'ai abandonné les études pour aider mon papa pour la prise en charge de la famille. Je me rappelle, à l'époque, mon papa avait commencé à être fatigué sous le poids de l'âge. Je suis sa 4ème fille.

Notre grande sœur, l’aînée de la famille est déjà mariée, elle fait actuellement l'école de la santé à Faranah. Toutes les autres sont sur le banc. Nous sommes toutes nées alors que notre papa faisait ce travail. C’est le métier que notre papa Sekouba Cissé exerce, nous sommes nées dans ça », raconte la vulcanisatrice.

Fanta Cissé a commencé à exercer ce métier à l'âge de 7 ans. Depuis la mort de son papa en 2020, elle gère l'atelier. Qualifiée, elle forme des apprentis dans son atelier situé au centre-ville de Dabola. Aujourd’hui, elle demande de l’aide au Gouvernement à lui venir en aide pour équiper son atelier.

« Je lance un SOS à l'endroit du gouvernement et les personnes de bonne volonté afin de me venir en aide parce que je suis en manque de matériel de travail notamment de compresseur. J'ai beaucoup de charge sur mes épaules. Mon feu papa a laissé 2 veuves et plusieurs enfants qui sont à l'école. Je me charge de leur nourriture, des frais de leur scolarité, de leur habillement et de leur santé etc. Si j'avais un moyen de m'acheter les pneus en gros pour revendre aux clients pour obtenir un intérêt sur chaque pneu, cela pouvait m'aider à supporter les charges familiales.

Je veux agrandir et réaménager mon atelier, avoir un compresseur et un capital me permettant d’acheter et vendre des pneus de voitures, motos, ainsi que tous les accessoires en liens avec mon activité pour diminuer les efforts physiques. C’est pourquoi je lance un appel à l'endroit des personnes de bonne volonté, pour m'accompagner sur le plan financier ou technique pour me permettre de joindre les 2 bouts », a formulé Fanta Cissé.

Reportage réalisé par Alpha Amadou Barry

Pour Africaguinee.com