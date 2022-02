Une mission conjointe Union Européenne – Guinée visite les projets de santé financés par l’Union européenne dans la région de N’Zérékoré

Une mission conjointe de la Délégation de l’Union européenne, représentée par Mme Jurate Smalskyte, Cheffe d’équipe « économie, commerce et santé », du Ministère de la Santé, représenté par Dr Missidé Diallo, Directeur Adjoint du bureau stratégie et développement ; Dr. Pépé Bilivogui, inspecteur régional de la santé pour la région de N’Zérékoré ; et des partenaires de mise en œuvre - GIZ, Expertise France, Croix rouge française et ALIMA - des projets de santé financés par l’Union européenne, était en visite de terrain du 14 au 18 février dans la région de N’Zérékoré. Communiqué de presse.