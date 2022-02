Ministère de la fonction publique : De nouvelles nominations…

CONAKRY-Plusieurs cadres ont été nommés, dans la nuit de jeudi à vendredi 25 février 2022, au ministère de la fonction publique et du travail, dirigé par Julien Yombouno. D’après le décret du colonel Mamadi Doumbouya, les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés aux fonctions ci-après :

Conseiller chargé de mission : monsieur Faya Moise Ouendouno, précédemment gestionnaire de projets à plan international Guinée,

Institut national de formation et de perfectionnement

Directeur général : monsieur Massé Camara M 274636 Y, précédemment Directeur Général du Centre de perfectionnement administratif du Ministère du travail et de la Fonction Publique, Directeur général adjoint : monsieur Mamadou Barry M 211758 A, précédemment Directeur général adjoint de l'école nationale d'administration du Centre de perfectionnement administratif du Ministère du travail et de la Fonction Publique.

Inspection générale de l'administration publique

Inspecteur général : monsieur Djoumé Camara M 245192 P, précédemment inspecteur général adjoint de l'administration publique,

Inspectrice générale adjointe : Madame Aminata Douno M 191346 L, précédemment cheffe de pool santé et affaire sociale à l'inspection générale de l'administration publique.

Inspection générale du travail

Inspecteur général : monsieur Mamadou Aliou Diallo M 182167 S, précédemment inspecteur régional du travail de Kindia,

Inspecteur général adjoint monsieur Marcel Lolamou M 198739 F, précédemment chef du bureau du contrôle communal de Ratoma

Bureau de stratégie et de développement

Directeur général : monsieur Amara Camara M 577476 T, précédemment Directeur du secrétariat national à la réforme de l'Etat et de la modernisation de l'administration,

Directeur général adjoint : monsieur Mamadou Yero Baldé M 286504 C, précédemment expert chargé d'enquête et collecte des données au secrétariat national du renforcement des capacités CENAREC du ministère du travail et de la Fonction Publique

Direction nationale de la réforme administrative

Directeur National : monsieur Moussa Keita M 251287 J, précédemment Directeur National adjoint de l'organisation administrative et de la gestion prévisionnelle des agents de l'Etat,

Directrice nationale adjointe : madame Fatoumata Bangaly Barry, M 286516 S, précédemment comptable au projet Fonction Publique locale

Direction nationale du travail de l'emploi et des lois sociales

Directeur National : monsieur Aly Badara Keita, juriste M 233685 S précédemment chef de la division dialogue social, protection sociale et lutte contre le travail des enfants,

Directeur national adjoint : monsieur Sékou Ahmed Sylla, M 210411 W précédemment chef de la division des ressources humaines à la Cour Constitutionnelle

Observatoire national du travail et de l'emploi

Directeur : monsieur Ibrahima Sory Keita, M 286525 D, précédemment Directeur Général du bureau de stratégie et du développement du ministère du travail et de la Fonction Publique,

Directeur adjoint : monsieur Mamy Zaoro ex superviseur administration du personnel à Alco Guinée compagnie SA

Service national de santé au travail

Directeur National : Dr Alhousseyne Yansané M 314159 F précédemment chef de la division étude et formation au service national de santé au travail,

Directrice nationale adjointe : Dr Marie Angel Ndiaye, M 286699 J, précédemment chargée de communication et relations extérieures au service national de santé au travail

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com