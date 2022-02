Départ de Ben Youssouf à l’UFDG : Dr Fodé Oussou Fofana réagit…

CONAKRY-Le départ de Ben Youssouf Keita de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) fait réagir les dirigeants du parti dirigé par Cellou Dalein Diallo.

Interrogé par Africaguinee.com, Dr. Fodé Oussou Fofana, un des vice-présidents du parti, a indiqué qu’il a appris cette « nouvelle » par voie de presse avec étonnement ce matin. Il souligne qu’il n’a pas été informé par M. Keita qu’il considère comme proche et avec lequel il a entretenu de bons rapports.

« Personnellement, c’est ce matin que j’ai entendu parler de son départ à l’UFDG. Je n’avais jamais eu vent de ça. Or, je considère que je suis un très proche de Ben Youssouf Keita. Depuis 2010, nous avons eu des relations amicales et fraternelles. J’ai eu l’honneur d’être son président à l’Assemblée nationale pendant six ans et j’ai été très heureux de le voir président de la commission santé qu’il avait animé avec brio. Au-delà du parti, je suis très proche de lui. Alors comprenez ma surprise. Parce qu’on n’en a jamais parlé », a confié M. Fofana.

Que fera l’UFDG ?

Le vice-président de l’UFDG annonce que le parti va se retrouver pour discuter de cette défection. En attendant, il déclare "souhaiter bonne chance", à son vieil ami.

"J’ai toujours eu de bonnes relations avvec Ben Youssouf, mais jusque-là où je vous parle, il ne m’en a jamais dit un mot. C’est quand je l’ai écouté sur une radio de la place, j’ai compris que c’est une réalité.

Maintenant, le parti va se retrouver pour en discuter. Je ne suis pas au courant que le parti ait été saisi. Je ne sais pas quand est-ce ça a commencé. Très honnêtement, je suis surpris parce que j’avais d’excellentes relations avec Ben.

Je pensais, qu’avant de prendre une décision comme ça, il peut ne pas en parler à tout le monde, mais il y a des gens auxquelles il aurait pu en parler. S’il m’en avait parlé, j’aurai donné mon avis. Mais là, je ne sais pas ses motivations réelles », a ajouté Dr. Fodé Oussou Fofana.

A suivre…

