Conakry : Validation du plan triennal 2022-2024 du Secrétariat Général aux Affaires Religieuses...

CONAKRY- Avec un appui technique et financier de l'UNICEF, le Secrétariat Général aux Affaires Religieuses (SGAR) a validé ce vendredi 25 février 2022 son Plan Triennal 2022-2024. Ce plan a pour objectif de guider le Secrétariat Général aux Affaires Religieuses dans la conduite de ses activités. A savoir :

Maintenir la paix et l'entente dans les communautés,

Lutter pour la protection des couches vulnérables et l'abandon des mutilations génitales féminines dans le pays.

Durant trois jours (du 23 au 25 février 2022), des leaders religieux accompagnés par l'UNICEF étaient réunis pour élaborer ce plan triennal qui a été validé ce vendredi 25 février 2022 par l'ensemble des parties prenantes.

Le Secrétaire général aux affaires religieuses qui a pris part à la validation de ce plan s'est engagé devant son partenaire technique et financier (UNICEF) à travailler dans l'honnêteté suivant les recommandations de ce plan pour protéger les générations montantes.

"L'UNICEF est en train d'aider la Guinée. Donc, nous prenons l'engagement de travailler toujours dans l'honnêteté, dans la loyauté pour protéger les couches vulnérables. Nous allons travailler pour faire en sorte que les nouvelles générations montantes puissent trouver un environnement de sécurité et de protection, un environnement où il y a des lois qui les protègent", s'est engagé Elhadj Karamo Diawara.

Poursuivant, le Secrétaire Général aux Affaires Religieuses a, au nom du président de la Transition, colonel Mamadi Doumbouya, remercié l'UNICEF pour son accompagnement.

"Au nom du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, son premier Ministre Mohamed Béavogui et tout le gouvernement guinéen, je remercie l'UNICEF et tout le système des nations-unies pour leur soutien à notre pays. Parce que pour faire un bon travail, il faut d'abord faire un bon plan. Ce plan triennal entre dans le cadre de la protection des couches vulnérables à savoir les femmes, les enfants, les personnes à mobilité réduite et dans le cadre de la promotion de la paix", a lancé Elhadj Karamo Diawara.

Le Représentant de l'UNICEF en Guinée a, quant à lui, expliqué que son institution est heureuse de travailler avec le Secrétariat Général aux Affaires Religieuses de la Guinée dans le cadre de la protection des enfants.

"L'UNICEF est heureux de collaborer avec le Secrétariat Général aux Affaires Religieuses sur son plan opérationnel devant servir de feuille de route pour la mise en œuvre des activités durant la période 2022-2024. Ce plan va compléter les activités du plan stratégique d'intervention des leaders religieux pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines (MGF), assorti d'un plan d'action budgétaire pour l'année 2019-2023 et dont la mise en œuvre a commencé depuis 2019 et se poursuit normalement comme le témoignent les débats inter-religieux et le dialogue communautaire sur les MGF organisés récemment dans les 5 communes de Conakry", a indiqué M. Pierre Ngom.

De son côté, le Directeur Général Adjoint du Bureau de Stratégie et du Développement au Secrétariat Général des Affaires Religieuses et point focale MGF, a précisé que ce plan triennal prend en compte toutes les aspirations du secrétariat général aux affaires religieuses tant dans le domaine de la santé que dans le domaine de la formation des cadres.

"Ce plan est pour nous comme un bréviaire. Si avant on exécutait des activités ponctuelles avec les partenaires, ce plan nous permet désormais de bien nous orienter, de savoir ce que nous devons faire à tel moment et dans quel cadre. Donc, c'est en quelque sorte un bréviaire où nous allons puiser toutes les activités que nous allons réaliser avec tous les partenaires techniques et financiers de la Guinée", a laissé entendre Elhadj Aboubacar Sidiki Nabé.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023