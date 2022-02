Urgent : le Consul d'Ukraine en Guinée suspendu pour "faute lourde"

CONAKRY-Conakry a pris une décision diplomatique très forte ce jeudi 24 février par rapport à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Le ministre guinéen des affaires étrangères, Dr Morissanda KOUYATÉ a annoncé cet après-midi, lors d'une réunion de crise, la suspension du Consul honoraire d’Ukraine en Guinée pour fautes lourdes.

"Nous avons près de 400 compatriotes vivant en Ukraine. Il est important que l'on réagisse. Donc, j'ai eu les instructions du président de la transition pour que toutes les dispositions soient prises. Déjà, nous sommes en contact avec nos compatriotes qui sont là-bas. Et c'est pourquoi nous avons mis en place cette cellule de crise", a indiqué le chef de la diplomatie Guinéenne.

A l'origine de cette décision "radicale" de Conakry, une correspondance diplomatique qui a circulé dans la presse, à travers laquelle, Kiev demande à Conakry de prendre position sur l'invasion militaire russe contre l'Ukraine.

"C'est un document officiel que l'ambassadeur d'Ukraine m'a envoyé. Je l'ai envoyé à Charles Amara Sossoadouno, Consul honoraire d'Ukraine. Quand l'Ukraine nous écrit, ils envoient à qui ? Ils l'envoient à l'ambassade à Dakar. Et moi, je suis mis en copie.

[...] Il n'y a pas de transmission de l'ambassade de Guinée au Sénégal. Donc, n'appelez pas ce document-là officiel. Pour nous, il n'est pas officiel, il est nul et non avenu. Quand un pays nous écrit, il passe par l'ambassade et nous envoie. La diplomatie, c'est ça. Vous ne pouvez pas prendre une lettre parce que vous êtes consul. Ce n'est pas moi qui l'ai publiée.

Je serai obligé de vous suspendre de vos fonctions pour le moment pour être sûr que tout se passe bien. Ça, c'est une faute très grave. Parce que là, vous nous mettez dans une situation inconfortable. C'est très grave. C'est une guerre qui a éclaté. Le monde est en guerre. Il ne faut pas s'amuser.

On ne peut pas demander à la Guinée de condamner et vous appelez ça lettre officielle. Elle est nulle et non avenue. Je vous demande de faire une déclaration pour dire que c'est nul et non avenu. Nous sommes en transition. On ne badine pas avec ces choses", a martelé Dr. KOUYATÉ s'adressant au consul.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com