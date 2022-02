Urgent Guerre en Ukraine : Conakry convoque une réunion de crise…

CONAKRY-La guerre déclenchée par Moscou ce jeudi 24 février 2022 contre l’Ukraine est suivie de très près par Conakry. Alors que les combats se poursuivent sur le sol ukrainien envahi par l’armée russe, le chef de la diplomatie guinéenne a convoqué cet après-midi une réunion de crise. Elle se tiendra au ministère des affaires étrangères à partir de 17heures GMT.

Conakry va-t-il condamner l’invasion de la Russie contre l’Ukraine ? Joint au téléphone par Africaguinee.com, il y a quelques heures, le chef de la diplomatie guinéenne avait indiqué que « personne ne peut nous obliger à clarifier une position ». Dr. Morissanda Kouyaté a martelé que sa seule préoccupation est la situation des guinéens bloqués en Ukraine.

« Pour le moment, la priorité dans mon ministère, c’est la situation de nos compatriotes. Nous sommes en contact permanent avec eux. C’est vraiment la priorité des priorités pour moi à cet instant », a-t-il dit.

Sur le terrain, la situation est très volatile

L’armée russe a affirmé avoir détruit 74 installations militaires, dont onze aérodromes, en Ukraine. Des combats sont en cours pour contrôler un aéroport militaire proche de Kiev. Des combats ont aussi lieu dans la zone de la centrale de Tchernobyl

Au moins 40 soldats ukrainiens et une dizaine de civils ont été tués dans des frappes aériennes, selon Kiev. L’armée ukrainienne a également affirmé avoir abattu cinq avions et un hélicoptère de l’armée russe et avoir tué une cinquantaine « d’occupants russes » dans l’est du pays.

Une série d’explosions ont été entendues à Kiev, où les sirènes d’alarme anti-bombardement ont retenti. Explosions également à Kramatorsk, ville dans l’est qui sert de quartier général à l’armée ukrainienne, à Kharkiv, deuxième ville du pays située près de la frontière russe, à Odessa, sur la mer Noire, ainsi qu’à Marioupol, plus grande ville ukrainienne proche de la zone de front.

