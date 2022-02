Situation des guinéens en Ukraine : Dr. Morissanda Kouyaté s’exprime…

CONAKRY-Le ministre guinéen des Affaires Étrangères de la Coopération Internationale, de l’Intégration Africaine et des Guinéens de l’Étranger, s’est exprimé sur la situation des guinéens en Ukraine, pays d'Europe de l'Est attaqué militairement par Moscou, dans la nuit du 24 février 2022.

Interrogé ce jeudi 24 février par Africaguinee.com, Dr.Morissanda Kouyaté a déclaré qu’il est en contact avec les guinéens vivant dans ce pays (désormais en guerre). Le chef de la diplomatie guinéenne, précise c’est la priorité des priorités à l’heure actuelle pour son département. Il indique qu’il a parlé avec les deux présidents des ressortissants guinéens vivant en Ukraine auxquels il a demandé de travailler et lui proposer des solutions possibles au stade actuel.

« Je suis en contact avec nos compatriotes vivant en Ukraine, à travers notamment le président et le vice-président des guinéens en Ukraine. On leur a demandé de se retrouver, ils sont en train de se rassembler, faire la liste de ceux qui sont là-bas, ensuite nous proposer des solutions qui sont possible à l’heure actuelle.

On est en contact avec M. Mamadou Moussa Diallo, M. Mamoudou Diané qui sont en train de travailler. On suit la situation minute par minute. Ils vont nous revenir avec des propositions », a annoncé le chef de la diplomatie guinéenne.

Une note attribuée à l’ambassade d’Ukraine basée à Dakar circule depuis ce matin. A travers ce courrier, Kiew demande à Conakry de clarifier sa position par rapport à l’invasion militaire russe.

Interrogé sur cette « correspondance », le chef de la diplomatie guinéenne, a indiqué qu’il n’a pas « reçu ce courrier ». Sur ce point d’ailleurs, il s’est montré ferme : « Personne ne peut nous obliger à clarifier une position », a tranché Dr.Morissanda Kouyaté qui réitère que sa seule préoccupation est la situation des guinéens bloqués en Ukraine.

« Pour le moment, la priorité dans mon ministère, c’est la situation de nos compatriotes. Nous sommes en contact permanent avec eux. C’est vraiment la priorité des priorités pour moi à cet instant », a-t-il dit.

Dossier à suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com