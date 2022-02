Poursuites contre feue Henriette Conté : Charles Wright a-t-il fait "fausse route"?

CONAKRY-Mardi 22 février, le procureur général Charles Alphonse Wright a annoncé des « poursuites judiciaires » contre plusieurs personnalités soupçonnées selon lui, de délits de stellionat, complicité, faux et usage de faux dans la cession et dans l’acquisition des biens immobiliers au préjudice de la société guinéenne. Figures politiques, hommes d’affaires, ancien chef d’Etat et d’autres citoyens sont visées.

Qu’en est-il du cas de feue Henriette Conté, ancienne première dame décédée en mai 2020 à Conakry ? L'épouse de l'ancien président de la Guinée, Général Lansana Conté a-t-il un bien qui appartiendrait à l’Etat ?

Dans sa communication, le Procureur Général avait nommément cité le domaine « BP KA 0400 CB » qui serait situé dans la commune de Kaloum et qui appartiendrait à feue madame Henriette Conté.

Les proches de la défunte sont partagés entre étonnement et choc. Interrogé par Africaguinee.com, l’ancien député de Dixinn, Aboubacar Soumah, proche de la famille de Lansana Conté, a indiqué qu’il n’a pas connaissance d'un domaine qui aurait été occupé par l’ex première dame et qui appartiendrait à l’Etat.

« Henriette Conté est décédée au domicile à Kaporo. Là où elle était avant à Taouyah, il y a eu un incendie sur les lieux. Le domaine qu’elle devait occuper en face de la résidence de l’épouse du président Alpha Condé, l’Etat l’avait repris. On ne sait pas de quel domaine le procureur fait-il allusion. Je pense que c’est une fuite en avant. D’autant que, tout le monde sait, en matière de droit, la mort éteint toute procédure même si l’action publique est en engagée contre une personne. Nous attendons la signification pour qu’on sache de quoi il s’agit.

Aujourd’hui, on a l’impression que l’entourage du colonel Mamadi Doumbouya a d’autres agendas que celui du président lui-même. Ils savent tous que les funérailles de feue madame Henriette Conté ont eu lieu, elle a une grande famille biologique, elle fut épousée par le Président de Lansana Conté qui a fait 24 ans aux affaires. S’il y a une affaire qui la concerne, nous aurions souhaité que cela se fasse de façon beaucoup méthodique. Nous avons tous été informés par voie de presse. Ça nous fait mal. En 1958, Conakry avait peut-être 300.000 habitants, nous sommes à plus de deux millions. Tous ceux qui ont construit ce pays, s’il faut les humilier, je pense que ce n’est pas bon pour notre pays. Ce sont de précédents inutiles qu’il ne faut pas créer.

Nous ne savons pas si feue madame Henriette Conté a un domaine à Kaloum. Puisque là où était sa maman, certes c’était un domaine de l’Etat, mais la maison a été rendue (à l'Etat) avant même le décès de Henriette. Nous avions demandé à la jeune sœur de Henriette qui s’occupait de leur maman de déménager à Kaporo. Le bâtiment était juste derrière la douane, mais il a été retourné à l’Etat. Donc, honnêtement on ne sait de quel bâtiment parle le procureur, que ce soit à Kaloum ou ailleurs ».

Affaire à suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com